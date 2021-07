Sicurezza anti Covid, cinque stelle Skytrax per Air France













Importante riconoscimento per Air France ha ricevuto nei giorni scorsi il Covid-19 Airline Safety Rating a 5 stelle da Skytrax, l’agenzia internazionale di valutazione del trasporto aereo. Dopo aver ottenuto un rating di 4 stelle nel gennaio 2021, la compagnia ha ora raggiunto, quindi, il più alto rating in questo benchmark globale per certificare gli standard di salute e sicurezza dei viaggi aerei Covid-19.

In tal senso Air France è la prima grande compagnia aerea europea a ricevere questo premio col quale Skytrax ha inteso riconoscere l’efficacia delle misure igienico-sanitarie messe in atto da Air France per proteggere i clienti e il personale dall’inizio della crisi del Covid-19, così come i miglioramenti intrapresi nel primo semestre del 2021.

Tra queste misure, l’agenzia di rating ha valutato le procedure di pulizia e disinfezione in aeroporto e a bordo degli aerei, il riciclaggio dell’aria in cabina, la segnaletica speciale e la segnaletica sul pavimento per garantire la distanza fisica, l’obbligo di indossare le mascherine, la fornitura di disinfettante per le mani e il servizio ad hoc nelle lounge di Air France e a bordo degli aerei.

A seguito di un controllo approfondito di queste misure effettuato nel giugno 2021, Skytrax ha così potuto confermare in particolare l’applicazione rigorosa delle procedure di pulizia e disinfezione delle superfici toccate di frequente in aeroporto e a bordo degli aerei della compagnia.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo punteggio di 5 stelle – ha commentato Fabien Pelous, SVP Air France Customer Experience – che premia ancora una volta gli immensi sforzi compiuti quotidianamente dai team di Air France per garantire l’attuazione del nostro programma Air France Protect. È inoltre un ulteriore incentivo a proseguire i nostri obiettivi per garantire ai nostri clienti di viaggiare in tutta tranquillità».

Dall’inizio della crisi del coronavirus, la compagnia ha attuato le più rigorose misure sanitarie e igieniche, sia in aeroporto che a bordo degli aerei, per garantire condizioni di sicurezza ottimali. Raggruppate sotto il marchio “Air France Protect“, queste misure sono regolarmente aggiornate in base all’evoluzione del contesto sanitario attuale.