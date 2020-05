Sicuramente Italia, il nuovo catalogo di Petroniana Viaggi

Sicuramente Italia è l’accattivante titolo del catalogo pubblicato dal tour operator di Bologna Petroniana Viaggi insieme alla consociata Serviaggi di Modena, interamente dedicato al nostro Paese.

Declinato in sette sezioni, il catalogo propone in 64 pagine un carnet di soggiorni in montagna (in appartamento o in hotel), al mare (in alberghi, camping village, in antiche dimore, in barca o in resort) e ancora proposte verdi con un mix di natura e cultura, in houseboat, in bicicletta o semplicemente in agriturismo. Le altre sezioni riguardano proposte per vacanze in “autogestione”, con sistemazioni in case per ferie al mare o in montagna, itinerari ebike ed escursioni in giro per l’Italia in pullman.

«Il nostro fine – spiegano Andrea Babbi e Alessandra Rimondi, rispettivamente presidente e direttore tecnico del t.o. – è essere i migliori consulenti e organizzatori di proposte di viaggio nuove per tutti coloro che vorranno andare in vacanza giocando, nel titolo del catalogo, sulla certezza della vacanza e sulla sicurezza della stessa, verificando per questo struttura per struttura, proposta per proposta. È importante sottolineare che anche i buoni vacanza per le famiglie potranno essere utilizzati nella nostra agenzia».