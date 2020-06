Sicilia, Tirrenia offre sconti speciali sulle esperienze Sicilife

Tirrenia e Sicilife uniscono le forze per l’estate 2020 in Sicilia, sempre sotto il segno della sicurezza vista l’emergenza sanitaria ancora in corso.

A tutti i suoi passeggeri in arrivo a Palermo da Napoli e Cagliari, Tirrenia offre uno sconto speciale sui prodotti Sicilife, che sarà possibile ottenere già al momento della prenotazione del viaggio, tra escursioni ed esperienze che coprono tutti i settori turistici dell’isola da Siracusa a Taormina, passando anche per la Valle dei Templi a Segesta. Si possono scegliere i grandi classici, oppure andare oltre con lo streetfood o attività come quad, jeep, trekking o bike tour.

A bordo i controlli vengono effettuati fin dalla partenza, con la misurazione della temperatura ai passeggeri e la presenza costante di medico di bordo e care manager a controllare il distanziamento, l’uso delle mascherine, gli spazi distanziati in tutte le aree pubbliche della nave, la sanificazione continua di cabine e aree comuni e anche la possibilità di cenare in cabina con la propria famiglia, con il nuovo servizio in camera.

«La vacanza deve essere un momento di evasione e di sogno – spiega l’amministratore delegato di Sicilife, Tony Cirigliano – Ma allo stesso tempo ora deve essere di relax da vivere in sicurezza. Per questo comunichiamo sempre le caratteristiche che hanno le nostre esperienze anche sotto questo profilo; in Sicilia è particolarmente facile mantenere alti gli standard antivirus: moltissime esperienze sono all’aperto, alla scoperta di luoghi naturalistici come cave, montagne, siti archeologici e piccoli borghi. Ci si può muovere anche con mezzi alternativi, come biciclette, jeep e quad».