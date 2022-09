Sicilia, soldi agli operatori del turismo con “Restart Med!”

C’è un nuovo bando di finanziamento per gli operatori del turismo in Sicilia, aperto nel contesto del progetto Restart Med! che celebrerà il World Tourism Day martedì 27 settembre – dalle 9 alle 18 – con un summit organizzato dal Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, alle Officine Baronali a Palermo.

Il bando è destinato ai fornitori di prodotti turistici sostenibili e il valore dei finanziamenti è compreso tra i 5 e i 15mila euro. La scadenza per le domande è fissata per il prossimo 14 ottobre.

In Sicilia tra aprile e agosto 2022, il Progetto Restart Med! ha realizzato tre sessioni di formazione progettate specificamente per gli operatori turistici siciliani (40), organizzate dal capofila del progetto, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli.