Sicilia in zona gialla, quali sono le nuove regole













La Sicilia è tornata in zona gialla. Da lunedì 30 agosto, dopo l’ordinanza disposta dal ministro della Salute Roberto Speranza, la regione è l’unica in un’Italia tutta bianca ad aver cambiato colore.

È una conseguenza dell’esito dell’ultimo bollettino che ha visto un sensibile aumento dei contagi, insieme ai ricoveri in terapia intensiva e in area medica che hanno oltrepassato le rispettive soglie critiche del 10 e 15%.

Ma cosa cambia? Quali sono le nuove regole?

Nulla in fatto di viaggi e spostamenti tra regioni, che sono liberi sia in zona bianca che in zona gialla. Inoltre, per quanto riguarda treni, aerei e navi che operino tratte nazionali, dal 1° settembre la presentazione obbligatoria del green pass vale per tutta Italia.

Anche per le attività all’aperto e per i luoghi dove c’è l’obbligo di esibire il green pass, non c’è alcuna differenza tra zona bianca e gialla.

Zona gialla significa invece obbligo di mascherina all’aperto non solo dove c’è rischio di assembramento. Sono esclusi dall’obbligo i bambini sotto i 6 anni di età, le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina, gli operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina.

Altra differenza riguarda il numero di persone che possono stare allo stesso tavolo al ristorante. In zona bianca è rimasto solo il vincolo delle sei persone al chiuso; in zona gialla – quindi in Sicilia – torna il limite di quattro persone non conviventi che possono sedere insieme sia all’interno che all’esterno del ristorante o del bar.

Vale anche per matrimoni e cerimonie: in zona gialla più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare non possono sedere allo stesso tavolo.

In zona gialla sono aperti i bar, i ristoranti e tutte le altre attività di vendita o somministrazione di cibi e bevande. Il consumo al bancone o all’aperto è consentito a tutti i clienti, come anche la permanenza nel locale per l’asporto. Servizio e consumo al tavolo al chiuso sono invece consentiti solo ai possessori di green pass valido o a chi ne è esente per certificazione medica. Sono esentati dall’obbligo di green pass i bambini sotto i 12 anni.