Sicilia e Sharm el-Sheikh: così Domina prepara la summer

Sicilia e Sharm el-Sheikh. Sono queste le due destinazioni che segnano la ripartenza di Domina Travel, pronta a dare il via alla sua estate con lo Zagarella (il 27 giugno) a Santa Flavia e il Coral Bay in Egitto (dal 4 luglio).

Tutto tornerà perfettamente operativo con la riapertura degli uffici di Milano l’8 giugno, comunica il direttore commerciale Ramon Parisi, con le strutture in Sicilia e a Sharm raggiungibili con voli speciali diretti e di linea dai principali aeroporti italiani e dai principali porti per quanto riguarda lo Zagarella. Per tutti i clienti che volessero recarsi a destinazione con i mezzi propri, sarà vendibile il solo soggiorno.

Per ogni struttura Domina ha realizzato un’informativa tecnica, per indicare come verranno forniti tutti i servizi alberghieri, al fine di informare le agenzie e i clienti su come l’operatore intende garantire la massima tutela della salute degli ospiti e dei dipendenti.

Infine, per tutte le nuove prenotazioni, che verranno effettuate entro il 20 di giugno, sarà possibile cancellare gratuitamente otto giorni prima della partenza.