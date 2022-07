Sicilia, a settembre la 24ª edizione di Travelexpo













Si terrà al Cds Hotel Terrasini-Città del Mare, dal 23 al 25 settembre, la 24ª edizione di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi, l’unica manifestazione fieristica siciliana dedicata agli operatori del settore turistico. Lo storico hotel siciliano che è il punto di riferimento per italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo per soggiorni leisure e business, rinnova anche per quest’anno la partnership con la fiera che – per questo appuntamento – accoglierà gli operatori del settore impegnati a sviluppare strategie di incoming e outgoing.

La location, affacciata sul golfo di Castellammare, dista 10 minuti dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo ed è in posizione strategica per raggiungere facilmente numerosi siti di alto valore storico, naturalistico e culturale; è meta ideale per ospitare eventi, congressi e team building.

«È importante per noi ospitare una manifestazione così di rilievo per la Sicilia e per il comparto turistico – ha commentato Ada Miraglia, direttore di Cds Hotel Terrasini – Questa struttura è stata tra i primi esempi di turismo sociale ed è da sempre un volano economico per tutta l’area circostante, impiegando centinaia di persone; rinnovare questa partnership significa per noi procedere in continuità con il glorioso passato di Città del Mare, sostenendo il turismo quale motore dell’economia del nostro Paese».