Si chiamerà Norwegian Prima la nave Ncl al debutto nel 2022













La prossima nave di Norwegian Cruise Line, che arriverà nell’estate 2022, si chiamerà Norwegian Prima. È la prima di sei navi di una classe che porterà il suo stesso nome. Previsti 3.215 passeggeri per l’unità in costruzione negli stabilimenti di Fincantieri in Italia.

«Il nome Prima, preso dall’italiano, si lega alla nostra eredità di primati nel settore ed è un giusto tributo ai nostri nuovi partner dei cantieri navali italiani, Fincantieri», ha dichiarato Harry Sommer, ceo di Ncl.

I dettagli sulla nuova nave saranno approfonditi in seguito, ma la compagnia ha anticipato nome e itinerari.

Dopo una serie di crociere inaugurali, Norwegian Prima salperà per crociere in Nordeuropa dal 17 agosto al 13 settembre 2022; itinerari di 10 giorni da Amsterdam e Copenaghen verso il nord, i fiordi norvegesi e le regioni baltiche.

La nave andrà poi oltreoceano dove sono in programma crociere da New York per le Bermuda e anche una crociera in partenza da Galveston, Texas, dove Ncl debutta; poi, un mese di crociere da Miami ai Caraibi, prima di stabilirsi nell’homeport invernale Orlando.

Dall’11 dicembre 2022 al 19 marzo 2023, Prima farà scalo a Port Canaveral, effettuando 15 viaggi nei Caraibi occidentali di itinerari di cinque, sette e nove giorni verso destinazioni tra cui Cozumel, in Messico; Ocho Rios, Giamaica; Grand Cayman, Isole Cayman; e l’isola privata di Ncl, Great Stirrup Cay, alle Bahamas.

La nave si trasferirà a New York durante la primavera per offrire crociere alle Bermuda dal 28 marzo 2023 al 7 maggio 2023, prima di tornare in Nordeuropa per la stagione estiva del 2023, offrendo un mix di Norvegia e Islanda di 10 e 11 giorni con partenze da Reykjavik, Islanda, e Southampton, Inghilterra.