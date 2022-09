Shopping Tourism, rinviata al 16 novembre la tappa di Ancona

A seguito della tragica alluvione che ha colpito il territorio marchigiano nei giorni scorsi, Risposte Turismo ha deciso di rinviare al 16 novembre 2022 la tappa di Shopping Tourism – il forum italiano in tour, programmata originariamente ad Ancona giovedì 22 settembre.

La tappa di Ancona sarebbe stata la prima del nuovo format che quest’anno prevede tre diversi appuntamenti (anche a Venezia e Bologna) per ragionare sulle potenzialità dello shopping tourism, creare nuove opportunità di business e networking per gli operatori e contribuire alla conoscenza di un fenomeno turistico dal potenziale elevato per il nostro Paese.

Risposte Turismo è vicina alla popolazione colpita e porge alle famiglie che hanno perso i propri cari le più sentite condoglianze.