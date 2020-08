Shopping tourism, Livigno lancia i Glamour Days

Circa 250 negozi, boutique esclusive e monomarca, indirizzi sulla bocca di tutti gli appassionati di sport d’Italia e botteghe legate alle tradizioni del territorio: Livigno offre un’esperienza unica di shopping a 1.816 m d’altitudine, lontano dal traffico della città e sotto lo sguardo protettivo delle Alpi italiane.

A rendere ancora più speciale lo shopping lungo il chilometro di negozi che formano il grande mall a cielo aperto sabato 5 e domenica 6 settembre arrivano per la prima volta i Glamour Days, due giornate di imperdibili occasioni per acquistare i capi e i prodotti più esclusivi della stagione estiva. Per un’esperienza ancora più glam e slow, per tutto il weekend i negozi saranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 21, per 12 ore di shopping no-stop tra le vie del centro.

Gli amanti della moda e dei capi all’ultimo grido possono scegliere tra i numerosi fashion store all’interno dei quali trovare i brand più prestigiosi e conosciuti al mondo e scegliere tra abbigliamento, borse, scarpe, cappelli e pelletteria, mentre i luxury store offrono una grande gamma di prodotti, accessori e must have di lusso tra cui gioielli e orologi di noti e prestigiosi marchi, ma anche montature per occhiali innovative, sartoriali e made in Italy e un assortimento incredibile di profumi di ogni fragranza e brand.

Non mancano poi i negozi sportivi specializzati e di alta qualità, dove una volta lasciate cime e sentieri gli amanti dello sport potranno trovare scarpe, abbigliamento e attrezzature sportive, e gli hi-tech store in cui poter acquistare, grazie ai preziosi consigli degli esperti, smartphone, macchine fotografiche, pc, smartwatch e moltissimi altri accessori dei migliori brand sul mercato.

A guidare gli shopping lovers durante i Glamour Days saranno vetrofanie, totem e adesivi con cui saranno allestite le vetrine dei negozi aderenti e le vie del centro, che nel corso di entrambe le giornate si arricchiranno di stile e colore grazie alle shopper dedicate all’iniziativa in cui saranno consegnati gli acquisti nelle diverse boutique e store.