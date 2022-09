Shopping Tourism, al via il forum di Risposte Turismo versione “in tour”

Tre tappe – Ancona (giovedì 22 settembre), Venezia (giovedì 27 ottobre) e Bologna (giovedì 1° dicembre) – per ragionare sulle potenzialità dello shopping tourism, creare nuove opportunità di business e networking per gli operatori e contribuire alla conoscenza di un fenomeno turistico dal potenziale elevato per il nostro Paese.

Ecco gli obiettivi principali di Shopping Tourism – il forum italiano, l’appuntamento ideato da Risposte Turismo nel 2016 e organizzato quest’anno in partnership con Confcommercio.

In ogni tappa del forum spazio ai numeri e all’analisi con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il report condotto da Risposte Turismo che offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse.

«In una fase storica così complicata, prestare attenzione a tutte le componenti che sul piano turistico ed economico possono dare nuova spinta alle dinamiche territoriali diventa fondamentale – dichiara Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo – In questo lo shopping tourism può assumere un ruolo decisivo; un fenomeno che, come sappiamo, incrocia turismo e commercio e può garantire vantaggi in termini di flussi di visitatori da attrarre e ricadute economiche territoriali grazie alla loro spesa, anche in shopping».

Per questo, prosegue di Cesare, «il nostro progetto di forum, ma ancor più il nostro contributo a mettere in relazione il mondo del turismo e quello del retail e i risultati del report di ricerca, vanno letti come occasione per riflettere sugli scenari che si aprono, capire come affrontarli, scegliere quali azioni mettere in campo. Tutto questo attraverso le informazioni sugli orientamenti della domanda, sui mercati di provenienza sui quali puntare, sui servizi che una destinazione deve poter offrire se vuole candidarsi ad attirare i turisti attenti al mondo dello shopping. I tre appuntamenti del 2022 saranno occasioni per rilanciare l’Italia, le sue città, le sue provincie, i suoi territori, come destinazione internazionale di shopping tourism».

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, aggiunge: «Questa attività di studio e confronto, alla quale finalmente possiamo tornare a dare il nostro supporto dopo la pausa forzata della pandemia, mette in relazione due pilastri fondamentali della nostra economia: turismo e commercio. Un rapporto complementare di due settori che insieme speriamo diventino prioritari nell’agenda del prossimo governo, perché sono in grado di contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’occupazione nel nostro Paese».

Dopo la pausa forzata per la pandemia, il forum torna per la quinta edizione, in questa nuova formula “in tour” con un ciclo di incontri e focus territoriali dedicati. Sei tavole rotonde e oltre trenta relatori del mondo del retail, del turismo e dei servizi collegati per un tour alla scoperta dello shopping tourism e delle sfide che gli operatori del comparto sono chiamati ad affrontare.

Partenza giovedì 22 settembre ad Ancona, con una sessione dedicata al confronto tra luoghi dello shopping, operatori del turismo e retail, un’occasione per fare il punto sul comparto in Italia tracciandone le possibili linee evolutive. Il focus territoriale marchigiano sarà dedicato ai luoghi del saper fare tra le sfide dell’e-commerce e la rinnovata attenzione dei turisti all’unicità dell’esperienza vissuta in presenza.

Nell’appuntamento di Venezia, in programma giovedì 27 ottobre, l’attenzione si sposterà sulle tempistiche di ritorno dei big shopper internazionali e sull’analisi dei nuovi turisti a maggiore propensione shopping per provenienza, profilo e interessi.

Il tour 2022 si concluderà giovedì 1° dicembre a Bologna, con i nuovi desiderata dello shopping tourist e l’adeguatezza dell’offerta turistica nelle città italiane per questo particolare segmento della domanda turistica internazionale. L’enogastronomia sarà il tema di interesse locale analizzato con l’obiettivo di capire quanto i turisti siano potenziali acquirenti di prodotti simbolo del territorio.

L’evento ha come main sponsor Mastercard e Land of Fashion Villages e ha il patrocinio del ministero del Turismo e di Enit.