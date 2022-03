Shopping col treno, al via la partnership Trenitalia-Castel Guelfo Outlets













Nuova partnership strategica per sviluppare il concetto dello shopping con il treno, è stata siglata tra Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di Neinver, leader europeo del settore, e Trenitalia Tper, il nuovo gestore del trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna.

Obiettivo della partnership, infatti, è promuovere il treno come mezzo di trasporto per raggiungere l’outlet. In abbinamento al treno, dalla stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme – a soli 5 minuti dall’outlet di Castel Guelfo – è disponibile un servizio navetta gratuito con numerose corse nell’arco della giornata.

Tutti i passeggeri dei treni regionali Trenitalia Tper, inoltre, potranno richiedere presso l’infopoint di Castel Guelfo The Style Outlets la shopping card che dà diritto ad uno sconto extra del 10% sul prezzo outlet nei negozi aderenti.

L’operazione si inserisce nell’impegno di Castel Guelfo The Style Outlets per potenziare i servizi offerti ai residenti e ai turisti, contribuendo a facilitare la mobilità e lo sviluppo del turismo locale.

Omar El Jarrah, marketing manager di Neinver in Italia, commenta «Questo accordo con Trenitalia Tper rientra nella nostra strategia di confronto e collaborazione con gli attori dei territori dove sorgono tutti i nostri centri. Una possibilità in più per stimolare sia la comunità locale, sia i turisti a muoversi all’ interno del territorio regionale».

Da parte sua Alessandro Tullio, ad di Trenitalia Tper osserva: «L’accordo siglato con Castel Guelfo The Style Outlets risponde ai nostri obiettivi di incentivare la scelta del treno per attività leisure e riservare vantaggi per i nostri passeggeri. Siamo pertanto contenti di questa nuova collaborazione con un partner con cui condividiamo l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione delle realtà locali».