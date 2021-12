Shiruq rilancia il turismo culturale tra fattore umano e sostenibilità













“Una startup con vent’anni di esperienza”. Così, ama definirsi l’affiatato team di Shiruq, nuovo tour operator milanese che punta a diventare un punto di riferimento per il turismo culturale e outgoing.

Una scommessa coraggiosa, quella dell’imprenditrice Elena Valdata, professionista del settore con una lunga esperienza in Viaggi di Maurizio Levi, e come responsabile di una dmc in Sudan, e che in piena pandemia decide di fondare prima Out of Italy, per l’incoming in Italia, e poi a ottobre il tour operator Shiruq.

«È il fattore umano, oltre che la lunga esperienza nel settore, il valore aggiunto del progetto: «la scelta della squadra è stata fondamentale anche nel dettare le tempistiche per l’apertura – commenta Valdata a L‘Agenzia di Viaggi Magazine –molti di noi avevano già lavorato insieme, e per me era importante che quelle determinate persone ci fossero, perché sono persone che condividono valori umani etici e morali, e una assoluta professionalità».

L’offerta di Shiruq – che in lingua Hausa vuol dire”Alba”– comprende destinazioni in Europa, Medio Oriente, ma anche tanta Africa, con Paesi come Egitto, Marocco, e soprattutto Sudan, che con 8 itinerari è la punta di diamante delle proposte di viaggio del tour operator, grazie ad anni di esperienza nella destinazione come dmc nel Paese.

«Oggi, grazie al lavoro svolto dalla dmc in Sudan negli anni – sottolinea Valdata – possiamo contare su una struttura molto ben radicata, e una rete di contatti nella destinazione, che ci permette di offrire un prodotto unico sul mercato. Chi desidera approcciare questo Paese, conoscerlo in profondità, ma con un certo comfort e sicurezza, o lo fa con noi, oppure dovrà affidarsi magari a piccoli operatori locali, che però non è detto che sappiano capire e soddisfare le esigenze di una clientela italiana».

C’è poi anche una linea Italia, i cui prodotti (in pacchetti dai 2 ai 9 giorni), propongono tour storico- culturali in località come Friuli, Caserta, Rimini e borghi dei dintorni e presto anche la Costiera Amalfitana e la Sicilia.

Gruppi piccoli (massimo 12 pax), cura del cliente, e predilezione per l’aspetto culturale, naturalistico ed antropologico delle destinazioni, sono le cifre stilistiche dei tour proposti. Grande importanza viene data anche alla figura del tour leader, assegnato ai gruppi già dalla sesta persona, il quale è presente dal momento della partenza fino all’arrivo, e viene formato per prendersi cura non soltanto degli aspetti logistico- organizzativi, ma anche di quelli comunicativi, per trasmettere in maniera efficace le caratteristiche, soprattutto culturali, della destinazione, creando una connessione più profonda e complessa tra il viaggiatore e la destinazione.

«Il concetto che proponiamo – spiega Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq – è quello di vivere il Paese, non soltanto visitarlo. Nei nostri viaggi proponiamo esperienze che aiutano ad immergersi nell’atmosfera locale, come ad esempio lezioni di cucina locale, oppure la partecipazione a progetti di salvaguardia delle popolazioni e dei territori, come la piantumazione dei cedri in Libano».

Proprio in un’ottica di scambio virtuoso con il territorio, e di turismo che restituisce alle comunità locali, è stata anche anche aperta una Onlus che finanzia progetti di educazione della popolazione. Centrale per l’intero progetto, il rapporto con la distribuzione, come sottolinea Francesca Lorusso, direttrice del tour operator.

«Il rapporto con le agenzie è fondamentale per noi, e per la nostra strategia di sviluppo. Abbiamo già previsto, appena si potrà, di effettuare almeno due fam trip, perché crediamo che la formazione sia importantissima, specialmente con destinazioni come il Sudan, ancora così poco conosciute, per permettere agli agenti di capire e vedere con i propri occhi tutto quello che il Paese ha da offrire», conclude Lorusso.

Previsti inoltre anche webinar, eventi formativi in collaborazione con gli enti del turismo, partecipazioni a fiere e una sezione apposita dedicata alle agenzie che verrà creata a breve sul sito.