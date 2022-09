Shiruq e Visit Malta in roadshow e Genova e Verona

Prosegue con slancio il roadshow “Malta: caleidoscopio di storie, oltre i luoghi comuni”, organizzato dal t.o. Shiruq in collaborazione con VisitMalta, che come prossime tappe ha in programma Genova e Verona.

«Una narrazione inedita e avvincente, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi oltre gli stereotipi e presentare l’arcipelago maltese nei suoi aspetti culturali più peculiari», racconta Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq, coordinatrice dei due eventi. «La presenza del t.o. milanese nelle due città non avrà come fine ultimo esclusivamente i due eventi: sia Genova che Verona saranno fiorenti occasioni di dialogo e formazione per le agenzie di viaggi del territorio», aggiunge.

A Genova, in occasione della quarta edizione del Silver Economy Forum, Shiruq sarà presente per l’intera durata della manifestazione, dal 14 al 16 settembre, presso l’area espositiva di Palazzo Principe, e sarà protagonista, insieme a VisitMalta, della conferenza storico-culturale dedicata all’arcipelago. L’appuntamento è per il 14 alle 11 presso la Sala 2 del Palazzo.

A Verona, invece, la tappa del roadshow è sulla scia del Salone mondiale del turismo for World Heritage Sites. Giovedì 15 settembre Shiruq sarà presente al workshop B2B organizzato da Wte, specializzato in turismo responsabile e dedicato ai siti patrimonio mondiale Unesco. Nella stessa giornata, alle ore 18:30 presso Villa Brasavola de Massa di Piazza Cittadella, il t.o. e VisitMalta saranno i protagonisti del talk culturale dedicato all’arcipelago.

«È un autunno vibrante quello che attende Shiruq, ricco di eventi e progetti dedicati agli agenti di viaggi. Molteplici le città interessate, con format variegati e coinvolgenti. Numerose anche le novità di prodotto, che a breve sveleremo», conclude Rubbi.