Shiruq distribuisce alle adv il catalogo inedito Portfolio 2022













È in distribuzione il Portfolio 2022 del t.o. milanese Shiruq: si tratta di un catalogo decisamente unconventional che raccoglie le proposte dell’operatore e annuncia quelle a venire. Nei prossimi mesi, infatti, saranno pubblicati oltre 50 programmi di viaggio inediti.

«Abbiamo voluto trasformare uno strumento commerciale in fonte di ispirazione – racconta Elena Valdata, fondatrice di Shiruq – con un cofanetto dalla forte vocazione visual, progettato per coinvolgere lo sguardo, ma anche il cuore, di chi ne fruisce. Il lato anteriore di ogni scheda è volutamente essenziale: alla foto viene affidato l’intero messaggio ispirazionale, l’invito al viaggio. La scheda può così essere utilizzata come segnalibro, come cartolina da tenere sulla scrivania o da attaccare con un magnete».

Le schede di viaggio non esauriscono la loro funzione nella cifra estetica e suggestiva, ma vogliono essere un valido supporto per l’agente di viaggi: ogni itinerario presenta il programma day by day, la mappa del percorso, i dettagli in termini di alloggio, mezzi di trasporto utilizzati e date di partenza.

«L’utilissimo Qr Code che conduce l’utente direttamente sulla pagina del sito dedicata a quel viaggio – spiega Luca Argelà, responsabile commerciale – vuole essere una soluzione creativa e innovativa, che risponde ai tempi che evolvono e a un mercato in continuo cambiamento. Uno strumento dinamico e al completo servizio degli agenti. Un nuovo modo di comunicare, volto a riempire gli occhi di una bellezza ricca di significati».