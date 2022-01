Shiruq dà il via alle vendite della programmazione Italia













Shiruq, il tour operator milanese che punta a diventare un punto di riferimento per il turismo culturale, dà il via alle vendite anche per i tour in Italia, con una programmazione che prevede itinerari storico-culturali, da 2 a 9 giorni, accompagnati da archeologi, storici, guide ambientali ed esperti dei territori.

Tutti gli itinerari sono caratterizzati dalla forte impronta esperienziale e dall’autenticità ed esclusività delle experience proposte.

Al momento verranno lanciati itinerari in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e Sicilia, ma Shiruq ha annunciato che nelle prossime settimane saranno presentate molteplici nuove proposte.

«La linea Italia di Shiruq vuole essere un tributo al nostro meraviglioso Paese, probabilmente il più bello del mondo, che da due anni ormai è messo in ginocchio dalla pandemia. L’intento è quello di accompagnare il viaggiatore alla scoperta di un rinnovato interesse verso i nostri luoghi, verso gli usi odierni e quelli di un tempo, verso esperienze incredibilmente capaci di sorprendere, aiutando così la filiera a riemergere dalla situazione stagnante e di profonda incertezza in cui versa. Abbiamo infatti abbracciato un’ottica di scambio virtuoso con il territorio, e di turismo che punta ad una restituzione a comunità locali e luoghi», dichiara Elena Valdata, fondatrice del t.o. milanese.

Molto caratterizzante anche la scelta delle località visitate, fuori dai circuiti turistici di massa, come nel caso dell’itinerario “I segreti delle Valli del Po e gli ori ravennati” che, racconta Alessandro Fumagalli, archeologo e product manager di Shiruq, «è una due giorni dedicata a un’area profondamente ricca di cultura e di scorci naturalistici senza eguali, alla scoperta di un prezioso patrimonio legato a doppio filo al passato».