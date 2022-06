Sheraton trasforma spazi e design in altri 6 hotel













Sei nuove proprietà si uniscono al progetto di rinnovamento del design di Sheraton Hotels & Resorts – il brand di Marriott Bonvoy – che prosegue nel percorso di trasformazione in Europa, Medio Oriente e Africa (regione Emea).

Design rinnovato per Sheraton Amsterdam Airport, Paesi Bassi; Sheraton Tel Aviv, Israele; Sheraton Jeddah, Arabia Saudita; Sheraton Frankfurt Airport, Germania; Sheraton Grand Krakow, Polonia; Sheraton Djibouti, Djibouti. Questi hotel si aggiungono alle quasi 50 strutture trasformate in tutto il mondo.

«Dopo la trasformazione di due hotel a Dubai e Istanbul, altri sei nell’area Emea stanno entrando in questa nuova fase che incarna la nuova visione del brand – spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice presidente premium & select brands, Europa, Medio Oriente e Africa, Marriott International – Dato che Sheraton continua a ispirare sempre nuovi viaggi, non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti per far loro godere di tutti i più noti comfort del brand, ma con l’aggiunta di novità innovative e contemporanee».

Il nuovo approccio si ispira alla volontà del brand di essere al centro della comunità, offrendo luoghi in cui potersi connettere e lavorare. Il design bilancia l’atemporalità con un’atmosfera fresca e moderna, creando un ambiente in cui gli ospiti si sentono a proprio agio, sia che lavorino, che si incontrino o si rilassino. La nuova filosofia di Sheraton mette in primo piano l’attenzione a cibo e bevande e la perfetta integrazione della tecnologia.

Sheraton Amsterdam Airport Hotel and Conference Centre, Paesi Bassi. Con accesso diretto all’aeroporto internazionale di Schiphol, l’hotel con le sue 417 camere è un esempio della nuova generazione di hotel aeroportuali. Unendo design e tecnologia, la ristrutturazione trae ispirazione dalla posizione dell’hotel, con le camere ispirate ai campi di fiori olandesi, ai prati e all’architettura che circonda Schiphol, e dotate di nuovi strumenti per facilitare il lavoro, pur mantenendo alcuni dei classici servizi Sheraton, tra cui il letto Sheraton Sleep Experience. I bagni sono stati completamente ripensati con nuove docce walk-in e prodotti da bagno a marchio Sheraton. Gli spazi comuni e i servizi che mirano a promuovere la socialità e la produttività includono i Community Tables, gli Studios tecnologici e spazi di lavoro nell’ampia lobby. Il Commune Restaurant, aperto tutto il giorno, offre un menù vegetariano con ingredienti di provenienza locale, birre olandesi e varietà di gin.

Sheraton Tel Aviv, Israele. Ampiamente ristrutturato per introdurre il nuovo design, con luoghi di aggregazione per gli ospiti. L’hotel dispone di &More by Sheraton, il concetto di bar e mercato del brand, che serve caffè e pasticcini al mattino, birra artigianale e formaggio la sera, e cibo di qualità e pratico da mangiare al volo durante la giornata. I nuovi spazi comuni sono inoltre caratterizzati dai Community Tables, Studios e Booths. Anche le 318 camere e suite sono state trasformate in spazi pieni di luce naturale, dal fascino caldo e residenziale, con nuovi strumenti per lavorare, tra cui tavoli regolabili in altezza con stazioni di ricarica integrate. Questo hotel sulla spiaggia è una destinazione perfetta per i turisti, situato nel cuore della Herbert Samuel Boardwalk e affacciato sulla costa. L’hotel si trova a mezz’ora d’auto dall’aeroporto internazionale Ben Gurion e a pochi passi dal centro storico di Jaffa.

Sheraton Jeddah Hotel, Arabia Saudita. Elemento caratteristico del lungomare della città da oltre 30 anni, con una posizione esclusiva sulla Corniche Nord, a 10 minuti a piedi dal Jeddah Corniche Circuit. Dopo una ristrutturazione durata un anno, offre 172 camere e suite completamente ridisegnate. Dai 28 metri quadrati di una camera base fino ai 138 metri quadrati dell’ampia Royal Suite, ognuna inondata di luce naturale, con finiture morbide e tonalità di legno chiaro e viste mozzafiato sul Mar Rosso. Fulcro della trasformazione dell’hotel, l’ampia lobby sopraelevata è stata reimmaginata come un’area olistica e aperta. Qui il Thrive Café, aperto tutto il giorno, serve piatti della cucina internazionale e locale, mentre i Community Tables, gli Studios tecnologici e le Booths del brand offrono spazi comuni o privati per lavorare e connettersi.

Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Centre, Germania. I lavori durati tre anni hanno portato miglioramenti nelle camere e suite premium e allo Sheraton Club. Ora gli ospiti sono accolti da un nuovo bar nell’atrio sempre aperto, The Eatery, nel cuore della hall, che serve un menù di ispirazione statunitense in un’atmosfera vintage, rilassata e accogliente. I nuovi spazi comuni includono il Community Table e gli Studios del brand e, in quanto uno dei principali hotel aeroportuali in Europa, le 58 sale riunioni sono ideali per conferenze o eventi fino a 1.200 persone.

Sheraton Grand Krakow, Polonia. Si trova a pochi passi dalla Cattedrale di Wawel e dalla Piazza del Mercato principale di Cracovia. Le 232 camere e suite in stile residenziale dell’hotel sono state rinnovate e offrono spazi tranquilli e luminosi con viste sulla città. La lobby è una rivisitazione contemporanea dei padiglioni in acciaio e vetro che si trovano in tutta la città. Paesaggio urbano e mondo naturale si fondono per creare un’interpretazione moderna dei dintorni dell’hotel, con uno spazioso giardino interno e luoghi multifunzionali per lavorare, socializzare o rilassarsi. Elegante, accogliente e aperta, la lobby presenta i Community Tables, gli Studios e le Booths di Sheraton. Il nuovo concetto culinario dell’hotel che si trova da Amina, ne fa un luogo sofisticato dove gli ospiti possono riunirsi e gustare piatti italiani e cocktail autentici.

Sheraton Djibouti, Djibouti. L’hotel, con le sue 185 camere, è il primo Sheraton in Africa a debuttare con la nuova visione del brand dopo un investimento multimilionario. La nuova lobby è il cuore dell’esperienza degli ospiti, con un’estetica rinnovata e contemporanea e nuovi elementi come i Community Tables, gli Studios e &More by Sheraton. Tra i servizi aggiuntivi figurano una lounge Sheraton Club, una piscina, una spiaggia privata, una sala fitness aperta 24 ore su 24, spazi per riunioni e una sala da ballo aggiornati, nonché camere e suite ristrutturate gradualmente.