Sheraton Lake Como Hotel riapre all’insegna di food e open air













Sheraton Lake Como Hotel inaugura la stagione 2021 il 1° maggio con novità legate all’offerta ristorativa, sia per il neo stellato Kitchen, che per il ristorante all day dining Kincho.

Andrea Caniggia, ceo di Sheraton Lake Como, spiega che: «La nuova stagione sarà caratterizzata da un ulteriore investimento in termini di ricerca e qualità sulla nostra offerta gastronomica. Durante la chiusura abbiamo organizzato per lo staff un periodo di training finalizzati allo studio delle materie prime e allo studio dei processi di lavorazione».

Il Kitchen, insignito lo scorso novembre della sua prima stella Michelin, guidato dallo chef Andrea Casali, presenta per la stagione 2021 un menu ispirato ai piatti più distintivi della sua cucina, che rendono omaggio alla valorizzazione della cultura e dei sapori mediterranei. Sono riproposti anche due percorsi di degustazione: “Green”, omaggio all’orto dello chef, con piatti disegnati con erbe ed ortaggi, e “L’Italia secondo noi”, che annovera scelte della tradizione italiana in chiave moderna. Ad accogliere gli ospiti una location oggetto di un recente restyling del design, sia interno che esterno.

Kincho, alla cui guida lo chef Carlo Molon, propone specialità alla griglia e l’introduzione di un nuovo menu di pizze napoletane, a seguito della collaborazione con il maestro della pizza napoletana Gianfranco Iervolino.

In preparazione della stagione, un’ulteriore ricerca è stata svolta nella scelta di tagli di carne pregiata: dalla picanha Argentina, passando dalla Nuova Zelanda con la scelta dello stinco d’agnello, al filetto di manzo d’Irlanda.

Per rispondere alle emergenti esigenze, un’attenzione particolare è stata dedicata anche all’organizzazione di esperienze all’aria aperta, dalle gite in barca, alla possibilità di personalizzare tour in bici, a disposizione per gli ospiti in hotel, ad un’offerta dedicata agli amanti del golf.