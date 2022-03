Share Now debutta a Milano Malpensa con 31 parcheggi













Nuovo servizio di car sharing su Milano Malpensa: si tratta di Share Now, che porta il suo servizio nello scalo lombardo con 31 parcheggi presso il Terminal 1.

Frutto di una partnership con la società Sea, questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore sviluppo verso una mobilità sempre più green, flessibile e intermodale: e ora sarà possibile spostarsi facilmente da un punto all’altro della città meneghina, o addirittura da Milano verso l’Europa, senza dover far uso di un mezzo privato.

La possibilità di utilizzare lo stesso account Share Now, infatti, consente di viaggiare tra gli 8 Paesi europei in cui è attivo il servizio, e simboleggia un valore per una mobilità senza frontiere.

«L’aeroporto di Milano Malpensa, già facilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o privato, si arricchisce di una soluzione che aumenta il ventaglio di scelte per i nostri passeggeri: quella del car sharing di Share Now – evidenzia Luigi Battuello, direttore commerciale non aviation Sea – E l’accessibilità è un tema importante per noi come dimostra questo accordo che consente un nuovo collegamento con il centro della città ma anche tra i due scali milanesi, così come il territorio circostante».