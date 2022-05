Seychelles, workshop con le agenzie a Torino













Tourism Seychelles ha organizzato il 10 maggio, presso l’Nh Torino Centro, il workshop per promuovere la destinazione con le agenzie di viaggi. Gli operatori del turismo piemontesi hanno avuto la possibilità di conoscere le ultime novità dell’offerta turistica delle isole. Una serata di networking che ha permesso di approfondire i plus turistici dell’arcipelago delle Seychelles, e anche di vincere tanti premi messi in palio dai diversi partner.

Diversi gli espositori presenti: Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med Exclusive Collection, Constance Hotels & Resorts, Creole Travel Services, il Diamante, Ethiopian Airlines Etihad Airways, Four Seasons Resort Seychelles, Glamour Tour Operator, Going, Hilton Seychelles, Il tempo ritrovato, Idee per Viaggiare,NAAR, Paradise Sun Praslin Seychelles, Qatar Airways, Teorema Vacanze, Turkish Airlines, Volonline, Vola con Gully.

Alcuni partner hanno messo in palio nove premi che sono stati assegnati con un’estrazione a fine workshop: 3 notti in mezza pensione al Constance Ephelia in Junior Suite per 2 persone; 1 volo Turkish Airlines per le Seychelles; 2 notti in mezza pensione al Paradise Sun in camera Superior; 1 notte in pensione completa a Anantara Maia Seychelles Villas; 2 notti con colazione a Four Seasons Mahé per due persone; 1 notte con colazione a Four Seasons Desroches per due persone; escursione nel Parco Marino St. Anne per due persone offerta da Creole Travel Services; 3 notti per due persone a Hilton Labriz Silhouette in Garden Villa BB con traghetto incluso; 1 trolley Vola con Gully.

Quanto alle previsioni, si respira un cauto ottimismo alle Seychelles per il 2022: dopo 111 giorni la destinazione ha registrato il traguardo dei 100.000 visitatori, cinque mesi in anticipo rispetto alle date del 2021, un indicatore del successo della ripresa del settore turistico della destinazione. Secondo i dati forniti dal Seychelles National Statistics Bureau (Nbs), le Seychelles hanno raggiunto i 100.000 visitatori il 21 aprile 2022. Con cifre vicine ai numeri di arrivo pre-pandemia, le Seychelles hanno registrato 28.685 visitatori a marzo 2022, 7.685 visitatori in più rispetto a quanto previsto per il mese, che è anche solo 12.527 in meno rispetto ai dati registrati nel 2019.