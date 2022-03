Seychelles, stop al tampone per i vaccinati













A partire dal 15 marzo è sufficiente il green pass per entrare alle Seychelles, a prescindere dalla destinazione da cui si proviene.

Dunque, non sarà più necessario il tampone molecolare avente esito negativo da effettuare 72 ore prima della partenza. Basterà la vaccinazione, un certificato di guarigione o un tampone negativo.

Cade, inoltre, al ritorno in Italia ogni obbligo di quarantena o isolamento fiduciario come avviene già per chi arriva dai Paese europei e sarà possibile organizzare il viaggio anche come “turista fai da te”, ossia senza dover prenotare necessariamente attraverso t.o. o agenzie di viaggi.

Il green pass da vaccinazione è così concepito: dai 18 anni necessarie due dosi con terza dose se sono passati sei mesi dalla seconda; dai 12 anni è sufficiente il ciclo primario (esclusi invece i bambini sotto i due anni).

Alle Seychelles possono entrare anche i visitatori non vaccinati, presentando un test Pcr effettuato 72 ore prima della partenza o un test rapido antigenico effettuato 24 ore prima della partenza.

Oltre alla Health Travel Authorisation è altresì obbligatoria la stipula di un’assicurazione sanitaria Covid-19 che copra eventuali costi di quarantena e trattamenti medici. I viaggiatori potranno alloggiare solamente all’interno di strutture autorizzate che siano alberghi, guest house o appartamenti.

In caso di positività o di stretto contatto con un soggetto positivo sarò richiesto un periodo di isolamento o quarantena come da protocollo.