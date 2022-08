Seychelles, pagamenti digitali per l’ingresso a parchi e riserve

La natura delle Seychelles si digitalizza. Già da agosto, gli operatori turistici (ma anche i turisti) che vogliono acquistare i biglietti d’ingresso ai parchi nazionali devono farlo attraverso un sistema di pagamento online obbligatorio introdotto dal Seychelles Parks and Gardens Authority (Spga). “L’uso del sistema online dovrebbe ridurre il numero di perdite di entrate, migliorare il controllo sulla vendita dei biglietti e contribuire a ridurre i costi operativi”, sottolinea l’Ente del turismo.

Paradiso ecosostenibile, il 43% del territorio seychellois è riserva naturale o parco nazionale con le sue circa 1.000 specie animali endemiche, due siti Unesco e una vasta scelta di attività ecoturistiche.

L’arcipelago, è bene ricordarlo, è stato il primo Paese al mondo a includere nella propria Costituzione il principio della conservazione ambientale.

Soddisfatto Allen Cedras, amministratore delegato di Spga, secondo cui la digitalizzazione dei servizi è un passaggio fondamentale per «stare al passo con i tempi» e recuperare i soldi persi. Infatti, finora, su circa 1 milione di dollari di entrate, la metà veniva dispersa.

Il sistema – che sarà via via implementato con l’introduzione di nuovi parchi e servizi – è accessibile all’indirizzo www.spga.gov.sc/tickets. Il cliente deve compilare i campi richiesti e, una volta confermato il pagamento, ottiene un codice QR valido per le 24 ore successive. I biglietti vengono emessi per persona, al giorno, per un parco specifico, e sono validi dalle 8.00 alle 17.00 tutti i giorni.

L’acquisto dei permessi d’ingresso è obbligatorio per i non residenti prima di entrare in ogni sito a pagamento Spga e va esibito all’ingresso.

Nel caso in cui un cliente ormeggi un’imbarcazione per la notte in un parco marino, si applica una tassa di 250 SCR (17,4 dollari) per imbarcazione per notte; il pagamento può essere effettuato anche sul sito web al momento dell’acquisto del biglietto. È necessario un permesso di ormeggio per qualsiasi periodo compreso tra le 17.00 e le 8.00 del mattino.

Oltre ai pagamenti online tramite il sito web, nei vari siti sono presenti anche punti vendita che consentono ai clienti di presentarsi con le loro carte di credito o di debito per effettuare i pagamenti.

A seconda del parco marino, del giardino o del sentiero visitato, l’accesso a questi siti costa da SCR100 (7 dollari) a SCR300 (21 dollari).