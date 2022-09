Seychelles, oltre 12mila visitatori italiani in otto mesi

Continua a crescere il numero di visitatori delle Seychelles, con l’Italia al quinto posto tra i bacini di riferimento con 12.296 arrivi tra gennaio e agosto e un forte incremento rispetto ai 747 dello stesso periodo del 2021.

Finora, dunque, dal 1° gennaio al 28 agosto le Seychelles hanno accolto 214.813 visitatori con un incremento del 141% rispetto allo scorso anno. Solo nell’ultima settimana di agosto sono arrivati 5.456 turisti, con un aumento del 78% rispetto alla stessa settimana del 2021 con la maggioranza proveniente dall’Europa (3.700) e una gran parte dall’Asia (1.094).

I primi dieci Paesi sono stati: Francia (30.032), Germania (26.794), Russia (18.654), Regno Unito e Irlanda del Nord (14.266), Italia (12.296), Emirati Arabi Uniti (12.117), Svizzera (9.528), Israele (9.069), Stati Uniti (5.611) e Austria (5.419).

Secondo il ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Sylvestre Radegonde, le Seychelles supereranno l’obiettivo fissato per quest’anno in termini di arrivi turistici chiudendo l’anno con 300mila visitatori.

Le tendenze di viaggio per il 2022 indicano una maggiore flessibilità nella gestione dei viaggi come la possibilità di cambiare o cancellare le prenotazioni senza pagare penali, la preferenza per la qualità del viaggio rispetto alla quantità prima, la propensione per i pacchetti e le prenotazioni tramite agenzie di viaggi per la riprotezione o le cancellazioni, la riduzione del turismo di massa, il recupero delle esperienze perse durante la pandemia e la possibilità di utilizzare budget di viaggio maggiori non avendo viaggiato negli ultimi due anni.