Seychelles, la State House riapre ai viaggiatori













I visitatori delle Seychelles potranno tornare ad ammirare la State House. L’edificio che ospita l’Ufficio del Presidente, monumento storico costruito nel 1910, riapre infatti ai turisti.

State House è sinonimo della storia di Victoria e delle Seychelles nel loro insieme. È un monumento che è un simbolo dell’evoluzione del popolo delle Seychelles e della formazione della sua identità nazionale dalle radici coloniali e dall’immigrazione. I lavori di ristrutturazione intrapresi a partire dal 2006 miravano a ripristinare e preservare il carattere coloniale della State House, accogliendo anche caratteristiche più moderne. La State House è quindi contemporaneamente un promemoria dell’eredità delle Seychelles e una parte contemporanea della diplomazia e del governo delle Seychelles.

Le visite vengono organizzate regolarmente attraverso il Museo di Storia nazionale situato a Victoria, la capitale, con la capacità di ospitare fino a due gruppi di 15 persone per visita guidata, il lunedì e il mercoledì a partire dalle 10 del mattino.

L’edificio è un monumento nazionale; è stato chiamato “Casa del Governo” durante gli anni in cui le Seychelles erano una colonia britannica ed era sotto l’autorità di un governatore e del suo consiglio legislativo. State House era anche la residenza del governatore. L’edificio fu progettato e costruito nel 1910 da William Marshall Vaudin, figlio del cappellano civile Adolphus Vaudin. Se il portico a due piani ornato di pilastri bianchi è caratteristico dello splendore edoardiano di quell’epoca, il design dell’edificio riflette l’estetica dell’architettura coloniale che allora prevaleva nelle parti tropicali dell’Impero britannico. Il suo primo inquilino fu William Edward Davidson, il secondo governatore delle Seychelles. Ha occupato la casa durante l’ultimo anno del suo mandato nel 1912. In tutto, 16 governatori e un presidente hanno vissuto qui. Nel 1977 l’edificio divenne la sede del Capo di Stato e ospitò alcuni dei dipartimenti e delle agenzie affiliate alle funzioni del Presidente. Successivamente, alcuni degli uffici sotto il presidente si trasferirono in un nuovo edificio moderno nelle vicinanze e la State House vera e propria fu utilizzata come sede per le funzioni diplomatiche. Quasi un secolo dopo la sua costruzione, la State House subì ampi lavori di ristrutturazione che non ne alterarono l’originario disegno architettonico.

In una visita guidata alla State House, infatti, i visitatori possono ammirare un giardino ricco di fiori e arbusti colorati, le palme endemiche del coco de mer e un recinto con le tartarughe giganti di Aldabra. Il tour include anche il cimitero che ospita le tombe di alcuni personaggi storici di rilievo nella storia delle Seychelles. La più importante è quella del cavaliere Jean-Baptiste Queau de Quincy. Fu comandante e agente civile delle Seychelles dal 1793 al 1811, quando la Gran Bretagna prese possesso delle isole. L’ultima persona ad essere sepolta nel cimitero è stato l’ex presidente James Mancham, deceduto l’8 gennaio 2017.