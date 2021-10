Seychelles in fiera: operazione rilancio con i corridoi













Le Seychelles (Pad. C1, Stand 171-174) presenti a Ttg Travel Experience 2021 con Danielle Di Gianvito, marketing representative di Seychelles Tourism in Italia, che rappresenterà la destinazione con l’obiettivo di incontrare vettori, tour operator, agenzie di viaggi e tutti i partner della filiera per confrontarsi sulle prossime strategie da adottare, anche in virtù della riapertura del corridoio turistico con il nostro Paese.

«Hotel, guesthouse e self catering, la quasi totalità delle strutture è aperta e perfettamente operativa – afferma Danielle Di Gianvito – Continuiamo a collaborare con tutti i partner che sono il nostro primo interlocutore per la promozione della destinazione nel mercato italiano. Per tale motivo abbiamo in programma diverse attività con il trade per fine 2021, tra questi il nuovo corso di formazione online. Allo studio anche la creazione di un nuovo prodotto».