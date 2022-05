Seychelles, il vero paradiso delle lune di miele













Da sempre meta prediletta dagli honeymooner italiani, Seychelles riapre finalmente al turismo senza più restrizioni. Circondati da coralli, tartarughe marine e piante esotiche sono tantissimi i neo sposi che scelgono di vivere una favola nell’Oceano Indiano, lasciandosi sedurre dalla bellezza della natura incontaminata dell’arcipelago.

Bernardette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles, mostra un cauto ottimismo e una grande fiducia nel 2022 per una forte crescita delle presenze di turisti in questo angolo di paradiso. A supporto, arrivano anche i positivi dati del 2021, con gli arrivi più che raddoppiati (+59% di visitatori rispetto al 2020).

L’Italia, d’altra parte, è il paese con cui Tourism Seychelles ha stabilito un rapporto solido e duraturo nel tempo, motivo per cui si prospettano grandi flussi dal nostro Paese. Da sempre pilastro trainante dei viaggi alle Seychelles sono stati i viaggi di nozze, complici probabilmente anche i tramonti spettacoli di cui godere nelle 115 isole.

L’arcipelago del benessere

Relax e intimità sono infatti le parole d’ordine di un viaggio nell’arcipelago, scelto anche da molte star per coronare il proprio amore, coccolati dalle onde dell’oceano e avvolti dai profumi delle spezie. Come dimenticare i primi giorni da marito e moglie del principe William e della sua amata Kate Middleton trascorsi su un’isoletta di pace e benessere?

Ma viaggio di nozze non significa solo mare e relax: escursioni tra le palme, snorkeling, birdwatching e incontri ravvicinati con specie protette sono solo alcune delle attività da proporre ad una coppia di novelli sposi che cerca dal viaggio di nozze ritagli di vita da ricordare per sempre ed esperienze uniche ed indimenticabili in questo paradiso.

Da non sottovalutare, infine, gli odori e i sapori delle isole che vale la pena riscoprire magari durante una cena romantica prima di ripartire per l’Italia.

