Seychelles, il paradiso dove coronare il proprio amore

Circondati da coralli, tartarughe marine e piante esotiche sono tantissime le coppie di sposi che scelgono di vivere una favola nell’Oceano Indiano, lasciandosi sedurre dalla bellezza della natura incontaminata dell’arcipelago.

Che sia per il viaggio di nozze, da sempre pilastro trainante del turismo italiano alle Seychelles (www.seychelles.com), o proprio per celebrare il matrimonio in una location da sogno sono sempre più i viaggiatori provenienti dal nostro Paese che optano per l’arcipelago dell’Oceano Indiano. ll numero di arrivi italiani dall’inizio dell’anno è stato infatti di 3.815, con un recupero del 65% sul 2019.

Al momento, nei primi mesi del 2022, l’Italia risulta tra i Paesi europei al 4° posto dopo Francia, Uk e Irlanda del Nord e Germania. In generale le Seychelles continuano a registrare ottimi numeri, con la destinazione che si avvicina al numero totale di arrivi di turisti del 2021. L’obiettivo per il 2022 è raggiungere 258.000 visitatori.

Relax e intimità sono le parole d’ordine di un viaggio nell’arcipelago di 115 isole, complici anche i tramonti spettacolari. Che sia Mahè con la sua sabbia bianchissima, Praslin dalle infinite spiagge di palme o La Digue selvaggia e lussureggiante, tutte incantano e promettono albe indimenticabili e tramonti mozzafiato. Il clima caldo e tropicale di queste isole sparse nell’Oceano Indiano è tale da permettere di visitarle durante tutto l’anno anche se si consiglia in particolare di visitarle tra maggio e ottobre che sono anche i mesi comunemente scelti per sposarsi.

Ci sono coppie che celebrano alle Seychelles un vero e proprio matrimonio con tanto di valore legale (dovrà solo essere trascritto poi in Italia), chi un semplice rito simbolico, chi ancora, già sposato, sceglie di festeggiare un importante anniversario o di rinnovare in modo particolarmente romantico la promessa di matrimonio.