Seychelles, il 10 maggio a Torino il workshop per le agenzie di viaggi

Appuntamento il 10 maggio a Torino per le agenzie di viaggi interessate a scoprire le novità e gli aggiornamenti dell’offerta turistica delle Seychelles. L’evento organizzato da Tourism Seychelles si terrà presso l’Nh Torino Centro (Corso Vittorio Emanuele, 104) e presenta un’ampia lista di espositori con le proprie offerte e proposte per una vacanza nel paradisiaco arcipelago dell’oceano Indiano.

Gli operatori presenti sono: Anantara Maia Seychelles Villas, Club Med Exclusive Collection, Constance Hotels & Resorts, Creole Travel Services, Il Diamante, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Four Seasons Resort Seychelles, Glamour Tour Operator, Going, Hilton Seychelles, Il tempo ritrovato, Idee per Viaggiare, Naar, Paradise Sun Praslin Seychelles, Qatar Airways, Teorema Vacanze, Turkish Airlines, Volonline, Vola con Gully.

Per partecipare al workshop – che mette in palio numerosi premi per gli agenti – è necessario registrarsi su https://www.itastrategy.com/workshop-seychelles/

I PREMI PER LE AGENZIE

Gli agenti potranno partecipare all’estrazione di 3 notti in mezza pensione al Constance Ephelia in Junior Suite per 2 persone, un volo Turkish Airlines per le Seychelles, due notti in mezza pensione al Paradise Sun in camera Superior, una notte in pensione completa a Anantara Maia Seychelles Villas, due notti con colazione a Four Seasons Mahé per due persone, una notte con colazione a Four Seasons Desroches per due persone, un’escursione nel Parco Marino St. Anne per due persone.