Seychelles, giro di vite per l’ingresso degli italiani

Restrizioni cautelative decise dal governo delle Seychelles per i turisti italiani in entrata.

A causa dell’evolversi della situazione contagi, infatti, il nostro Paese verrà inserito dal 16 novembre nella categoria 2 delle nazioni in base alla quale il ministero della Salute delle Seychelles, ha stabilito misure più stringenti.

I viaggiatori italiani dovranno sottoporsi a tampone 48 ore prima della partenza per le Seychelles e a una quarantena in hotel per i primi 6 giorni del soggiorno nell’arcipelago.

La lista delle strutture ricettive certificate si può consultare direttamente al link: http://tourism.go.sc/wp-content/uploads/2020/09/Category-2-List-of-Authorised-Accomodation-for-visitors-from-permitted-countries-as-at-09.11.2020.pdf.