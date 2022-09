Seychelles, Evolution Travel terzo operatore per volume di vendite 2022

Con circa 800 consulenti distribuiti sul territorio, Evolution Travel risulta al terzo posto in Italia per volume di vendite per le Seychelles, con un trend positivo che si è consolidato nel corso dei mesi.

Una performance resa possibile, secondo i vertici dell’agenzia di viaggi/tour operator, dal percorso formativo di alto livello che hanno seguito i consulenti e dall’affidabilità delle soluzioni di viaggio sicure e personalizzate che sono state successivamente proposte alla clientela.

«Normalmente il numero di camere alle Seychelles è ridotto e c’è una possibilità di overbooking molto alta, inoltre i voli sono spesso pieni e per cogliere le migliori opportunità e proposte bisogna muoversi con largo anticipo – spiega Cristina Giro, consulente di riferimento Seychelles di Evolution Travel – Per questo e per tanti altri motivi, la preparazione dei consulenti di viaggio online risulta indispensabile per partire alla volta delle isole paradisiache e per farlo vivendo esperienze autentiche. Determinante è risultato il corso “specialist” che abbiamo erogato lo scorso anno costituito da 10 lezioni incentrate su tutti gli aspetti peculiari delle Seychelles. Nell’ultima lezione era presente anche la responsabile dell’Ente turismo Seychelles che ci ha supportato anche con il suo contributo. Questo è stato un evento di formazione attento e approfondito che, oltre a dare le conoscenze, ha anche appassionato i partecipanti che hanno colto la bellezza della destinazione ed hanno iniziato a proporla e venderla».

Fondamentali, inoltre, gli Open Day organizzati dal vivo in collaborazione con l’ente del turismo delle Seychelles, l’ultimo si è svolto il 3 settembre a Bologna e hanno partecipato anche la compagnia aerea Ethiopian Airlines e la catena Hilton Hotels & Resorts, così come sono stati decisivi anche i vari fam trip (viaggi formativi di familiarizzazione) organizzati con i consulenti Evolution Travel, e un recente open day a Roma al quale hanno partecipato anche Qatar Airways e la catena Constance Hotels, 5 stelle lusso.

«Le Seychelles più di ogni altra destinazione vanno proposte e spiegate nei minimi dettagli – aggiunge Antonella Giuliano, la consulente di viaggi e di riferimento Seychellesdi Evolution Travel – perché non è la classica vacanza ai Caraibi in all inclusive; si differenziano anche da altre località dell’ Oceano Indiano come Maldive o Mauritius perché vanno vissute, visitate per essere apprezzate completamente. Occorre quindi tanta pazienza per trasmettere questi concetti, in primis ai colleghi consulenti, ma soprattutto ai clienti che si aspettano la tipologia “villaggio”, che qui non esiste».