Seychelles, convention per la piena ripresa turistica nel 2023













Viaggia a gonfie vele il recupero turistico delle Seychelles, che si avvicina al numero totale di arrivi di turisti del 2021 (182.849), arrivando a 153.609 alla fine della 25ª settimana dell’anno. L’obiettivo per il 2022 è raggiungere 258.000 visitatori: una soddisfacente base di ripartenza per le prossime stagioni.

Proprio per pianificare il pieno rilancio della destinazione, è stata organizzata al Savoy Sychelles Resort & Spa a Beau Vallon, una convention strategica che ha visto per la prima volta la partecipazione del ministro degli Affari Esteri e del Turismo, Sylvestre Radegonde, insieme al Primo Segretario per il turismo, Sherin Francis, accompagnata dal suo direttivo, tra cui il direttore generale per il marketing della destinazione, Bernadette Willemin, il direttore generale per la pianificazione e lo sviluppo della destinazione, Paul Lebon e il direttore generale per le risorse umane e amministrazione, Jenifer Sinon. L’incontro ha visto anche la partecipazione di membri del team del quartier generale e di rappresentanti del marketing di tutto il mondo.

Il ministro del Turismo ha elogiato le parti interessate per la loro dedizione all’industria turistica locale: «Il nostro settore turistico locale ha dimostrato di essere resiliente di fronte alla pandemia – ha detto Radegonde – Oggi, poiché molte destinazioni riaprono le porte al turismo, continuiamo a lavorare insieme e a migliorare l’eccellente immagine della nostra destinazione aumentando i nostri standard di prodotti e di servizi che stiamo offrendo mantenendo però sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo».

Oltre a rivedere le strategie attuali, l’incontro ha stretto nuove partnership e stimolato scambi incentrati sul marketing delle Seychelles come destinazione e dei suoi singoli prodotti. Durante l’incontro, infatti, i professionisti presenti hanno avuto l’opportunità di vedere due presentazioni preparate Willemin e Lebon riguardanti rispettivamente lo stato attuale del settore e i loro piani per il mercato e lo sviluppo del prodotto.

Il trade ha anche avuto la possibilità di discutere le strategie con i diversi professionisti del marketing in piccoli gruppi o mediante incontri individuali. Intervenendo all’evento, il Primo Segretario Francis, ha espresso la sua soddisfazione per il buon numero di partner che hanno risposto all’invito: «È entusiasmante e incoraggiante vedere che finalmente siamo tutti in grado di incontrarci di nuovo di persona e rinnovare il nostro impegno per le esigenze del settore. Mentre parliamo di tendenze e di come continuiamo a superare le aspettative in termini di numero di visitatori e impatto commerciale dei visitatori, finora, non vi è alcuna indicazione che questo cambierà. Nonostante la presenza di fattori negativi, i visitatori continuano ad arrivare, forse perché dopo aver trascorso tanto tempo rinchiusi nei propri appartamenti a causa della pandemia, andare in vacanza resta una priorità, ma è ancora presto per giudicare se questo sia una tendenza a breve o lungo termine».

Dal canto suo Bernadette Willemin, direttore generale per il marketing della destinazione, ha affermato che l’incontro è stata un’opportunità per il settore e il team di Tourism Seychelles di rivedere le strategie di marketing facendo il punto sulla tendenza del turismo e discutendo le attuali sfide che attendono il settore. La prima riunione strategica dell’anno si era tenuta virtualmente lo scorso gennaio.