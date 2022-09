Settembre, 12 milioni di italiani in vacanza

L’estate non è ancora finita: a settembre sono 12 milioni gli italiani che andranno in vacanza: 9,9 milioni in Italia, 2,1 all’estero. Sono i dati dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, che misurano la propensione al viaggio degli italiani.

Nonostante ci siano preoccupazioni per il futuro, con una propensione a viaggiare in autunno che scende a 66 punti su scala 0-100, 4 punti in meno del 2021 e 8 rispetto al 2019; gli intervistati vogliono approfittare della coda dell’estate.

Settembre positivo che conclude un’estate in cui, da giugno alla fine di questo mese, saranno 30 milioni gli italiani che si sono concessi almeno una vacanza.

Per più di 4 italiani su 10, quella di settembre sarà la vacanza principale dell’estate: durata media di 5 giorni e destinazione mare nel 33% dei casi, seguita dalla montagna al 18%, mentre città d’arte, grandi città e piccoli borghi, realizzano insieme un ulteriore 30% delle preferenze.

Nell’83% dei casi la scelta ricade sull’Italia, prediligendo mete della Toscana in primis, e della Sicilia, Sardegna e Campania a seguire.

Per l’estero, le destinazioni restano quelle che hanno dominato per tutta l’estate: Spagna, Francia, Grecia e Croazia.

Il livello della spesa media prevista dagli intervistati è 720 euro per persona, che va dai quasi 300 euro per un weekend fino agli oltre 1.280 euro per una vacanza di 7 o più giorni, tutto compreso.

Partire a settembre appare una scelta consapevole, non un ripiego o una costrizione: le due motivazioni maggiormente addotte dal campione sono la voglia di “staccare” per una breve pausa, soprattutto nella fascia di età 34/54 anni, e il piacere di viaggiare in bassa stagione, che prevale fra gli ultra 55enni.

La vantaggiosità dei prezzi viene presa in considerazione solo dal 14% degli intervistati, mentre la quota di chi dichiara di non essersi potuto permettere una vacanza nei mesi precedenti a causa di costi non accessibili è l’11%.