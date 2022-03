Settemari torna in campo con #RestateconNoi













Dopo mesi di silenzio si alza il sipario su Settemari, il t.o. di casa Uvet che torna sul mercato con un nuovo catalogo estate 2022 “Travel it’s time” che celebra anche i 40 anni di storia dell’operatore.

Dopo aver sospeso le vendite invernali lo scorso novembre, il tour operator ha salutato anche il suo amministratore unico Ezio Birondi che ha lasciato l’azienda; ma le vendite per la summer 2022 sono rimaste sempre aperte.

In vista dell’estate, quindi, Settemari ha lanciato la sua campagna Hello Summer – #Restateconnoi finalizzata a far scoprire alle agenzie di viaggi e ai loro clienti la nuova programmazione.Tra le mete selezionate per la campagna e visibili anche sul canale Facebook del t.o. risaltano l’Egitto (Marsa Alam), la Tunisia (Djerba), l’Italia (Calabria, Pantelleria, Sicilia), Minorca, la Grecia (Kos, Rodi, Alonissos) e Cipro.

Secondo fonti interne alla società, infine, a breve sarà nominato anche il successore di Birondi alla guida del tour operating di casa Uvet. Dalla prossima settimana, infine, Settemari inaugurerà una nuova campagna promozionale sui social network.

Nel frattempo, sempre sul fronte leisure, il presidente Luca Patanè ha affidato la divisione distribuzione del Gruppo Uvet a Massimo Segato, ex Welcome Travel.