Servizio “Plf-facile” per viaggiare senza più grattacapi













Dopo oltre due anni di stop forzato il turismo riparte, anche in chiave internazionale, e tra le eredità meno gradite che il Covid-19 ci lascia, c’è senz’altro la grossa mole di documentazione sanitaria che deve essere prodotta e presentata dai viaggiatori alle frontiere, nei porti e negli aeroporti.

Passenger Locator Form (Plf), dichiarazioni di stato vaccinale o qr code sanitario solo per citarne alcuni. Per questo Marianna Cacco, per anni agente di viaggi, ha lanciato (anche per i viaggiatori fai-da-te) il servizio online Plf-facile.com, che – dopo la prima call di contatto gratuita – al costo di 19.90 euro offre supporto completo dal reperimento delle informazioni utili alla produzione della documentazione necessaria per viaggiare fino alla compilazione dei Passenger Locator Form.

«La pandemia ha moltiplicato la quantità di documenti che devono essere predisposti prima del viaggio. Le procedure da seguire, imposte dalle singole nazioni, sono spesso contorte, mal spiegate e fortemente informatizzate al punto da mettere in difficoltà anche chi, come me, ha a che fare tutti i giorni con queste situazioni. Con Plf-facile ho deciso di offrire il servizio di consulenza garantito in agenzia di viaggi anche ai tanti viaggiatori fai-da-te che, finalmente, ricominciamo a girare per il mondo dopo due anni di stop forzato».