Servizi e benefit su prenotazioni, così riapre il Risorgimento Resort di Lecce

Riaperto a Lecce il cinque stelle lusso Risorgimento Resort, attivando il protocollo “Vestas caring experience” adottato dal Gruppo Vestas Hotels: un forte segnale per la ripartenza del turismo pugliese con due punti di riferimento, sicurezza e molti servizi con benefit su prenotazione.

«Durante il periodo di chiusura – spiega Giuseppe Mariano, general manager della struttura – abbiamo seguito le linee guida di sicurezza stabilite dal nostro Gruppo Vestas Hotels & Resorts con un attento monitoraggio della struttura, e così oggi con la riapertura tutte le operazioni avvengono secondo le indicazioni di social distancing. Durante le fasi di contatto online prima dell’arrivo, il personale anticiperà i bisogni del cliente favorendo le necessità di distanziamento e privacy (preferenze per la colazione, documenti per il check in o packed lunch/breakfast) e risponderà a tutti i propri quesiti, offrendo anche una consulenza gratuita su tour esperienziali. Tutto il personale indosserà i dispositivi di protezione come mascherina e guanti. Prima dell’apertura – conclude Mariano – gli spazi dell’albergo sono stati messi in sicurezza attraverso l’applicazione di specifiche procedure basate sulle direttive nazionali e regionali, nel pieno rispetto dei principi generali di sanificazione».

La prima colazione sarà servita regolarmente presso il ristorante “Le Quattro Spezierie” con menù à la carte, mentre la palestra per uso individuale potrà essere utilizzata su prenotazione, così come la Spa Salus per Aquam.

Per la riapertura il resort ha infatti messo a disposizione degli ospiti una serie di benefit su prenotazione ed un accurato servizio di Room Service offerto gratuitamente con un menu’ contenente specialità regionali e salentine.