Servantrip sceglie Javier Arévalo come nuovo ceo













Servantrip, azienda spagnola specializzata nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la distribuzione delle ancillary nel mercato del travel B2B ha scelto come nuovo ceo, Javier Arévalo.

La società fondata nel 2015 a Madrid – che offre una sua piattaforma di prenotazione plug & play con integrazione Api per agenzie di viaggi, Ota, Tmc, banche letti e Gds e conta oltre 700mila activity e transfer e tour in più di 180 Paesi – sarà guidata quindi dall’uscente direttore generale di Beyond the Bed (il sistema di distribuzione delle ancillary di Hotelbeds).

L’attuale ceo e fondatore di Servantrip, Manuel Núñez si sposta nel ruolo di chief operating officer con effetto immediato, così come è già operativo il ruolo di Arévalo.

Per la società spagnola, ora, inizia anche un processo di ricerca di finanziamenti e fondi nel mercato per accelerare il suo processo di crescita globale fondato su un nuovo modello di distribuzione dei tour, activity e transfer basato sull’intelligenza artificiale con l’acronimo Raisa (robots, artificial intelligence, & service automation).