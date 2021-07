Apre a Milano 10 Keys, dove sentirsi a casa in trasferta













Gli standard internazionali dei soggiorni d’affari lusso, ma unitamente a un ambiente quasi familiare, e servizi altamente personalizzabili. È la formula di 10 Keys, un nuovo concept dell’hospitality nel cuore di Milano. La struttura ricettiva che aprirà a settembre in Via Maffei 1, fa parte del complesso multifunzionale Workness. Un intero edificio nel quale sono già operativi Work&Progress, un’agenzia di consulenza aziendale, Muse, un centro di medical wellness e danza, Other Size Gallery, una galleria d’arte dedicata alla fotografia, e Bistruccio, un ristorante dalla proposta particolamente ricercata.

«Workness è nato con l’obiettivo di offrire soluzioni ed esperienze che mettano al centro il benessere della persona – ha commentato il fondatore Sergio Filograna – 10 Keys Milano è il tassello che mancava per offrire ai nostri ospiti un’esperienza completa, di alto livello e costruita sulle esigenze di ciascuno di loro. Il numero ristretto di camere ci permette di studiare le abitudini di coloro che soggiornano nella nostra struttura soddisfacendo, a volte anche anticipando, tutti i loro bisogni in modo impeccabile».

Un luogo quindi in cui chi viaggia per affari può gestire affari e tempo libero, in ottica bleisure. «Chi alloggerà nella nostra struttura avrà a disposizione tutto ciò che gli serve e potrà restare anche 24 ore senza mai spostarsi – sottolinea Paul Feakes, general manager di Workness – Così le otto ore lavorative rimangono otto, non diventano 10 con gli spostamenti. Gli ospiti qui si sentiranno a casa, perché non è una catena, e il nostro servizio h24 è studiato proprio per rispondere a ogni tipo di esigenza».

Particolare attenzione anche alle stanze, tutte progettate intorno al concetto di un sonno di qualità, step fondamentale per affrontare intense giornate di lavoro e meeting. Da qui, la ricerca di letti e materassi che si sono dimostrati fondamentali per lo sviluppo del concept di ogni stanza, ma anche l’insonorizzazione degli ambienti.

Tutte le tipologie di stanze (executive, superior e suite) sono poi dotate di bagno turco, e le suite hanno anche la sauna privata.

I prodotti per il bagno sono completamente naturali, e in generale c’è un’attenzione a ridurre al minimo prodotti in plastica in camera. Per la realizzazione delle finiture sono stati coinvolti artigiani italiani che hanno realizzato porte, divani e poltrone, tendaggi, box doccia e saune completamente su misura per 10 keys.

Ma è l’arte caratterizza ulteriormente gli spazi di 10Keys, con molti pezzi provenienti dalla collezione privata del Cavaliere Filograna, a cui si aggiungono gli scatti del fotografo Giovanni Gastel, e le sculture all’artista partenopeo Christian Leperino.

Un servizio di conciergerie è disponibile 24 ore su 24, ma per è comunque disponibile il check-in contactless da effettuare tramite app. Sempre da remoto sarà possibile decidere la temperatura della propria stanza e dialogare con la struttura attraverso una chat always on per indicare le proprie esigenze, in modo che al proprio arrivo sia già stato tutto predisposto per soddisfarle.

Grande attenzione anche al benessere, con un’offerta breakfast caratterizzata da un menù che cambia ogni giorno, sviluppato con la consulenza del nutrizionista di Workness, e le possibilità offerte dal centro di medical wellness e danza, per un training in palestra, una lezione di yoga o di pilates.