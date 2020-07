Senigallia ospita la tappa inedita del Grand Tour delle Marche

Sabato 11 luglio la Rotonda a Mare di Senigallia ospita un’intera giornata dedicata a celebrare cibo e cucina nella città rivierasca che vanta ben cinque stelle Michelin.

L’iniziativa, denominata Senigallia Città Gourmet, è una tappa inedita del Grand Tour delle Marche, organizzato da Tipicità e Anci Marche con la partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Nella città del tristellato Mauro Uliassi, del due stelle Moreno Cedroni e sede del prestigioso istituto alberghiero Panzini, saranno protagonisti tanti personaggi dell’accoglienza e dell’ospitalità, a partire da Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia ed Euro-Toques International, già chef della Regina Elisabetta II, e Rocco Cristiano Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi, con opinionisti d’eccezione Gioacchino Bonsignore, caporedattore del Tg5, e Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola.

In mattinata spazio al confronto, con un talk show che esplora idee e progetti per il futuro del Belpaese, ripartendo proprio da cibo e ospitalità. Nel pomeriggio, nella piazza antistante la Rotonda, scende in campo l’Accademia di Tipicità, con degustazioni d’autore sul tema Adriatico, nutraceutica e gusto gourmet, abbinate alle bollicine del Vigneto Marche selezionate dall’associazione Marchigianamente.