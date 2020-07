Senegal pronto alla ripresa della stagione turistica

Tutto pronto per la ripresa della stagione turistica 2020/2021 in Senegal. Il Paese è riuscito a contenere il Covid-19 con misure di contenimento quale la chiusura delle frontiere, l’allestimento di un complesso di misure sanitarie, giudicate all’avanguardia anche dall’Oms, registrando per tutto il periodo della pandemia circa 2.000 casi e un centinaio di decessi, cifre quasi giornaliere nel contesto europeo.

Oggi il Senegal è pronto ad accogliere nuovamente la clientela internazionale. L’aeroporto Blaise Diagne di Diass Dakar ha già cominciato a operare dal 15 giugno con i voli domestici e dal 15 luglio c’è una progressiva riapertura dei voli esteri, mentre le frontiere terrestri e marittime restano chiuse.

Per i collegamenti aerei, sono stati adottati specifici protocolli sanitari e la limitazione di accesso nel Paese per alcune categorie di passeggeri. Al momento, le compagnie aeree con destinazione Senegal potranno imbarcare solo alcune categorie di passeggeri in arrivo dall’Italia (residenti e altri), come stabilito dalla circolare del Ministero del turismo senegalese n. 03/2020.

Per poter arrivare in Senegal è richiesto un test negativo Covid-19 effettuato non oltre sette giorni dalla data di partenza. I passeggeri in arrivo in Senegal dovranno inoltre compilare una dichiarazione disponibile sul sito www.dakaraeroport.com .

Il Senegal condiziona l’accettazione dei passeggeri a una clausola di reciprocità fra Stati, la maggior parte delle strutture turistiche sono ormai aperte e pronte, nel rispetto dei protocolli internazionali di sanificazione, ad accogliere la clientela.

L’ Aspt, Agenzia Senegalese di Promozione turistica, ha elaborato un protocollo sanitario che viene applicato da ogni struttura e sta varando un piano di supporto a alla riapertura che prevede, per quanto riguarda il mercato italiano, una campagna digitale, alcuni road show nelle principale città italiane, la partecipazione a eventi organizzati sul territorio .

C’è anche il consolidamento della collaborazione con Fiavet nel quadro dell’organizzazione del futuro congresso nel primo semestre del 2021.

Brussels Airlines e Tap Air Portugal hanno già ripristinato le tratte verso la destinazione e hanno collaborato con Aspt alla preparazione di tariffe preferenziali per tour operator.