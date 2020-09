Senegal, maxi piano da oltre 1 miliardo per il turismo

Un piano da 1 miliardo e 300mila euro per sostenere il rilancio del travel. Lo ha varato il Senegal con l’annuncio del ministro del Turismo, Aliounne Sarr, e il direttore generale dell’Aspt (l’agenzia per la promozione turistica), Pape Mahawa Diouff, con il programma che prevede la rivalutazione dei siti Patrimonio dell’Umanità e le peculiarità distintive di ogni regione del Paese, per recuperare e restituire a ogni luogo la propria autenticità.

Importante sarà il riassestamento delle strutture turistiche attraverso il miglioramento dello standard dei servizi, oltre che il sostegno forte alla campagna Zero dechet al fine di offrire un Paese sempre più sicuro e pulito.

L’Italia, che rappresenta il secondo Paese per flusso di turisti stranieri e che al momento potrà raggiungere la destinazione dal 7 ottobre in poi, sarà servita da tre voli settimanali diretti, operati da Air Senegal da Milano, e tre collegamenti settimanali diretti operati da Bergamo Orio al Serio da Blue Panorama.