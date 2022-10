Sempre più Comore nelle proposte di TO Destinations

TO Destinations amplia la programmazione delle Isole Comore e presenta i nuovi tour alla Fiera di Rimini. Tra avventura, fascino ed ecoturismo, l’operatore ha deciso di proporre al trade italiano itinerari diversificati e personalizzati per viaggiatori alla ricerca di una vacanza fuori dai luoghi comuni. Le isole Comore sono infatti un territorio ricco di sorprese non ancora colonizzato dal turismo di massa, ed offrono quindi, molti spunti per vacanze insolite. I pacchetti più lunghi e completi, comprendono il Gran Tour Comore e Mayotte (14 giorni/13 notti), e il Tour Isola della luna e Mayotte (11 giorni/10 notti), a cui si aggiungono il Comore Essential (8 giorni/7 notti) ed il Minitour Gran Comore (4 giorni/3 notti). Ce n’è per tutti i giusti e tutte le tasche.

«I viaggiatori rimarranno ammaliati dal fascino retrò della città di Moroni, capoluogo e sede dell’aeroporto internazionale, con le moschee e le case più antiche che conservano le decorazioni tradizionali e il mercato che oltre ai prodotti locali offre un tuffo nell’atmosfera vivace dell’isola – afferma Roberto Cagnasso, general manager di TO Destinations, rappresentanza di Adore Comore DMC -. Potranno immergersi nella foresta pluviale con i suoi profumi di gelsomino e di ylang-ylang, conquistare la cima del vulcano Karthala per una vista mozzafiato sulla caldera e gli orizzonti sconfinati dell’Oceano Indiano, e abbandonarsi su spiagge infinite e bianchissime dal mare cristallino”.

Non mancano le proposte più avventurose all’insegna di trekking e diving: «Le spedizioni di trekking attraversano paesaggi incredibili, inclusi i siti leggendari di Trou du Prophète, Lac Salé e Dos du Dragon, il massiccio della Grille e il Monte Karthala con il suo cratere attivo a 2365 metri – continua Cagnasso -. Mentre le immersioni sveleranno la vivace vita subacquea di questa biosfera Unesco, con le variopinte barriere coralline, le scintillanti acque blu dell’Oceano Indiano e le spiagge deserte degli isolotti del parco naturale acquatico”.