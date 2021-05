Sei un agente di viaggi? Diventa Expedia TAAP Expert













La ripartenza del travel passa dalla tecnologia. Una grande opportunità arriva con Block Notes Digital, il programma di elearning riservato agli adv organizzato e promosso da Expedia Partner Solutions con L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Al centro della formazione, attraverso cui la big Ota rinsalda l’investimento sulle agenzie, c’è il suo Travel Agent Affiliate Program (TAAP), la piattaforma tutta dedicata al trade con il programma per gli affiliati guidato da Robin Lawther, senior director Expedia TAAP EPS.

Per quattro settimane, a partire dall’8 giugno, pubblicheremo su www.lagenziadiviaggi.it altrettanti moduli dedicati a contenuti e opportunità offerti dalla piattaforma. Alla fine del percorso ci sarà un quiz finale in cui gli agenti di viaggi partecipanti saranno messi alla prova sugli strumenti acquisiti. Gli adv che risponderanno correttamente a tutte le 12 domande diventeranno Expedia TAAP Expert, con tanto di attestato. Per i più bravi e veloci in palio cinque voucher Amazon da 200 euro.

Expedia TAAP offre alle adv soluzioni adatte alle diverse esigenze, con opzioni flessibili, tariffe e sconti per gli iscritti. Sono oltre 700mila le sistemazioni in circa 200 Paesi. I vettori a cui gli agenti possono accedere sono circa 500 e 175 le compagnie di noleggio auto nel sistema, che offre anche accesso a 70mila tour e attività. Partecipando a Block Notes Digital, gli agenti potranno conoscere i dettagli per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla piattaforma.

I QUATTRO MODULI. Il primo modulo, l’8 giugno, sarà dedicato al sistema commissionale che prevede commissioni dinamiche e quattro livelli: Basic, Basic Plus, Premium, Premium Plus.

Il secondo modulo, il 15 giugno, verterà su un’altra caratteristica del programma, molto richiesta in questo periodo: la flessibilità. Expedia TAAP ha investito per ampliare la disponibilità di strutture con cancellazione gratuita e, nel corso dell’elearning, saranno fornite tutte le informazioni utili a capire come individuare, per esempio, le strutture che prevedono il pagamento in hotel.

Expedia TAAP ha esteso il catalogo alle case vacanza per far fronte a un trend in ascesa, grazie anche alla recente introduzione delle proposte del brand Vrbo: il terzo modulo, il 22 giugno, fornirà tutte le informazioni necessarie sulle case vacanza e sul nuovo trend della staycation.

Quarto modulo, infine, il 29 giugno, dedicato alle tariffe, con focus sulle Tariffe Pacchetto, che offrono uno sconto medio del 20% su una sistemazione abbinata a un servizio di trasporto. Verranno date informazioni aggiornate anche sulle Tariffe B2B per i brand del Gruppo Marriott, con cui è stato stretto un accordo di distribuzione esclusivo.