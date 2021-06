See Sicily, la regione gioca in attacco alla Bmt













Voucher per un valore complessivo di 75 milioni di euro, utilizzabili in pernottamenti, servizi turistici, e trasporti. Gioca in attacco la Sicilia, e per risollevare il settore turistico dai danni della pandemia, punta su “See Sicily”, il piano di promozione che mira a incentivare i flussi in arrivo sull’isola.

Il progetto, finanziato con fondi europei, è stato illustrato nel dettaglio dall’assessore regionale al Turismo Manlio Messina e dalla dirigente generale dell’assessorato al Turismo Lucia Di Fatta, durante una conferenza stampa alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, giunta quest’anno alla 24ª edizione.

Tra le misure più significative, la possibilità di avere un pernottamento gratuito ogni 3 notti prenotate (fino a un massimo di 2 notti in regalo). Ma non solo: il progetto, prevede anche un pacchetto di servizi che comprende visite guidate gratuite, ingressi a musei, aree archeologiche, e siti Unesco, nonché diverse attività ed escursioni.

Da ottobre, inoltre, la misura verrà ampliata al trasporto: previsti sconti su rotte aeree sia nazionali che internazionali, e sulle tratte in traghetto da Napoli.

Questi servizi, di fatto, costituiscono dei pacchetti turistici, vincolando quindi la fruizione dei voucher al servizio delle agenzie e dei tour operator, che vengono così coinvolti nell’operazione.

Sul portale creato dalla regione (https://seesicily.regione.sicilia.it/) il cliente potrà scegliere l’agenzia di riferimento tra quelle che hanno aderito all’iniziativa, e questa provvederà a erogare i pacchetti di servizi, precedentemente acquistati dalla Regione dai singoli esercenti.

«Siamo molto orgogliosi di quanto portato a termine – ha dichiarato Messina – E siamo convinti che questo progetto darà una spinta importante alla filiera del turismo, specie in un momento così cruciale».

L’auspicio, è quello che con l’avanzare della campagna vaccinale, la Sicilia possa avere le condizioni per completare le riaperture, riavviando così il motore di un settore che rappresenta quasi il 10% del Pil regionale.

Indispensabile, in questo contesto, puntare sulla destagionalizzazione per allungare la finestra di possibili entrate. Prevista infatti una campagna di comunicazione che coprirà diversi canali tra stampa, siti internet, e social network, anche tramite una strategia di influencer marketing.

Come sottolinea lo stesso Messina, però, «non bastano i siti Unesco, la buona cucina e le bellezze paesaggistiche: per allungare la stagione bisogna creare un’offerta anche in termini di attività ed esperienze».

Proprio per questo, è stato avviato un percorso di istituzionalizzazione di eventi, che mira proprio a favorire la programmazione anticipata da parte di agenzie e tour operator.

Si parte a settembre con il Festival Belliniano a Catania, che durerà fino a novembre, e con il Sicilia Jazz Festival, che trasformerà le strade di Palermo in palcoscenico per concerti e jam session. Spazio anche allo sport, con la Fiera del Turismo Sportivo in programma per ottobre.