Seatrade, Vago (Clia): «Futuro delle crociere mai così brillante»













Il ritorno, dopo due anni, a Miami Beach. Nello specifico, al Miami Beach Convention Center per il Seatrade Cruise Global, l’evento di punta della crocieristica. I leader del settore si sono ritrovati in presenza a discutere dello stato attuale e delle sfide future. Vige l’ottimismo. Nonostante le chiusure e le difficoltà finanziarie dettate dallo stop della pandemia, le compagnie di lungo corso continuano a investire in nuove navi e terminal crociere.

Qui Pierfrancesco Vago, presidente globale di Clia, ha parlato proprio della sorprendente ripresa del settore e del valore delle associazioni di categoria: «Clia esiste per unire la comunità crocieristica globale e per tutelarne gli interessi. Oggi, sono felice di dirlo, siamo più uniti che mai. Le avversità ci hanno avvicinato e, mentre ci lasciamo alle spalle l’emergenza sanitaria, dobbiamo sfruttare al massimo lo slancio che abbiamo generato e tenere la rotta per sfruttare le opportunità future. Oggi, le prospettive del nostro settore sono brillanti come non lo sono mai state. Ma potremo realizzarle solo lavorando insieme. Quindi, avanti tutta!».

E, per andare avanti, la massima priorità del settore è la sostenibilità.

«Nel frattempo, non abbiamo distolto lo sguardo dall’obiettivo a lungo termine di essere veramente sostenibili – ha aggiunto Vago, che è anche presidente esecutivo di Msc – Questo è stato un tema chiave del mio programma per Clia. Insieme stiamo facendo grandi passi avanti in collaborazione con cantieri navali, porti e destinazioni, fornitori e governi. La volontà di essere leader nella sostenibilità non è mai cambiata durante la pandemia».