Sea approva il bilancio 2021: ricavi oltre i 300 milioni













Ricavi in aumento e contenimento delle perdite per Sea. L’assemblea degli azionisti ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2021 e la copertura della perdita dell’esercizio 2021 della capogruppo Sea spa. tramite la riserva straordinaria, esaminando inoltre il bilancio consolidato del Gruppo Sea.

Il Gruppo nel 2021 ha registrato un traffico passeggeri di 13,9 milioni, in aumento del 46,9% (39,5% del traffico pre-Covid). La merce trasportata è stata pari a 743 mila tonnellate (+45,1%). I ricavi della gestione ammontano a 325 milioni di euro, in aumento del 31,9%, l’Ebitda è positivo per 31,7 milioni di euro (-31,1 milioni nel 2020), mentre il risultato del Gruppo contiene le perdite attestandosi negativo per 75,1 milioni di euro (-128,6 milioni di euro nel 2020). L’indebitamento finanziario netto, 654,8 milioni di euro, è in crescita di 28,1 milioni.

La capogruppo Sea spa ha chiuso l’esercizio 2021 con ricavi pari a 343 milioni di euro, in aumento del 27,1% rispetto all’esercizio precedente. L’Ebitda è pari a 25,3 milioni di euro e il risultato netto della società registra una perdita di 80,3 milioni di euro.

L’assemblea degli azionisti ha nominato Pierfrancesco Barletta, Armando Brunini, Michaela Castelli, Franco Maria Antonio D’Alfonso, Daniela Mainini, Rosario Mazza e Luciana Sara Rovelli, consiglieri d’amministrazione. Il cda, riunitosi dopo l’assemblea, ha deliberato di nominare Michaela Castelli presidente e Pierfrancesco Barletta vice presidente non esecutivo della società. Il direttore generale Armando Brunini è stato confermato nella carica di amministratore delegato.