Se il volo dura solo 8 minuti: è record sulla Saint Martin-Anguilla













Anche se non è il modo più utilizzato per arrivare ad Anguilla, il volo da Saint Martin è veramente molto breve. Non ci sono servizi interni. Non c’è business class. Non ci sono calici di champagne e non si può vedere un film. In soli 8 minuti di viaggio, non c’è tempo per tutto questo. Ci sono viaggi nazionali più rapidi, alcuni durano solo 90 secondi, ma il volo che collega le due isole caraibiche è il più corto volo commerciale internazionale.

Saint Martin si trova, infatti, a soli 7.2 km a sud di Anguilla, nel suo punto più vicino. Divisa in due, la parte settentrionale dell’isola appartiene alla Francia, St. Martin, mentre la parte meridionale, St. Maarten, fa parte dei Paesi Bassi. L’Anguilla Air Service è l’unica compagnia aerea che offre voli di linea su tale rotta con i sui suoi aerei bimotore Britten-Norman Islanders.

Il capitano Carl Avery Thomas, proprietario di Anguilla Air Service – e uno dei cinque piloti della compagnia – afferma che mantenere dei collegamenti aerei è estremamente importante per una piccola isola come Anguilla. Essendo il turismo l’unica fonte di guadagno dell’isola, la maggior parte delle famiglie ha almeno un suo componente che lavora nel settore, e questo breve volo è per loro cruciale.

«Non si può promuovere una destinazione a cinque stelle come Anguilla senza un aeroporto – ha dichiarato il comandante – e se l’unico mezzo di trasporto per raggiungere l’isola fosse la barca, sarebbe un grande limite. Molti turisti arrivano ad Anguilla in motoscafo da St. Maarten, avendo già preso uno o spesso due voli per arrivare all’isola. Il viaggio per mare dura 25 minuti in una giornata serena, mentre il volo viene senz’altro preferito in caso di mare mosso. Ma probabilmente il vantaggio più grande di prendere un volo è che i paesaggi sono affascinanti dall’inizio alla fine».

Si decolla dall’aeroporto internazionale Princess Juliana di St, Maarten, e l’aereo non vola mai più in alto di 300 metri, permettendo una vista sulle acque turchesi dei Caraibi, sulle lunghe spiagge e sulle ville private. L’aereo decolla a est sopra Simpson Bay Lagoon, poi vira a sinistra, attraversa il lato francese dell’isola e si dirige poi a nord verso Anguilla.

Attraversando la costa meridionale, sorvola baie poco profonde come Auntie Dol, LockRum e Pelican e vola basso su un terreno cespuglioso intorno a Blowing Point, il principale e minuscolo porto dell’isola. Da lì, sono solo un paio di minuti prima che le ruote tocchino terra sulla pista del Clayton J. Lloyd International Airport, dopo soli otto minuti dalla partenza. Oltre al turismo, questi aerei svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere questa comunità tradizionalmente nautica e dedicata alla pesca.