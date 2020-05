Se il turista tedesco resta a casa e mette in crisi il Mediterraneo

La metà dei tedeschi non ha intenzione di muoversi da casa la prossima estate. A dirlo è un’inchiesta dell’istituto demoscopico Infratest-Dimap per il primo canale della televisione pubblica Ard, che mette nero su bianco quali saranno le intenzioni vacanziere di un Paese come la Germania, da sempre abituato a trascorrere l’estate al caldo dei Paesi mediterranei.

Secondo il sondaggio, il 31% degli intervistati preferirà muoversi per turismo solo all’interno dei confini nazionali, mentre un 19% non avrà alcun timore a raggiungere altre mete turistiche in Europa. Ancora meno sono coloro che oseranno sfidare le limitazioni alla mobilità su scala globale, e si avventureranno su mete di lungo raggio (3%). Mentre chi deciderà di passare le ferie a casa propria sarà la maggior parte. Complessivamente, saranno l’84% i tedeschi che faranno vacanze quest’estate, contro un 15% che ha ancora nutre delle perplessità a tal proposito.

I risultati dell’indagine relativo all’estate 2020 riflettono un cambio radicale nelle abitudini dei turisti germanici. Solo un anno fa, infatti, il 40% di loro aveva scelto di trascorrere le loro vacanze in Europa, contro un 30% che era rimasto all’interno dei confini tedeschi, fil 10% che aveva preferito destinazioni long haul.