Scortichini (Go World) acquisisce il 34% di Wwf Travel













Il 2022 si apre con nuovi movimenti nel tour operating italiano, seguendo il percorso tracciato lo scorso anno. Arriva in questi giorni la significativa acquisizione azionaria per Go World, Gruppo di tour operator specializzato guidato da Ludovico Scortichini, che ha comprato il 34% di Wwf Travel, operatore dedicato all’organizzazione di viaggi responsabili. Al momento le aziende non hanno reso noto il valore economico delle quote acquisite.

Tutta la proposta firmata Wwf Travel sarà commercializzata sul territorio italiano tramite la rete di promotori che Go World ha acquisito negli ultimi 20 anni e promossa con attività di co-marketing innovative e all’avanguardia.

La partnership tra i due t.o. si sviluppa su più aspetti: dalla promozione dei campi estivi firmati Wwf per bimbi delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie e superiori alla progettazione di viaggi unici per adulti e famiglie nelle riserve e le aree protette nel mondo che offrono le biosfere più interessanti. Le proposte sono individuali e di gruppo, con accompagnatori esperti naturalisti, e partenze a date fisse dall’Italia.

«Con questa operazione Wwf Travel dimostra per aver creduto nel nostro Gruppo – commenta Ludovico Scortichini, presidente di Go World – Mi auguro che questo sia l’inizio di una proficua collaborazione per entrambi. Da sempre Go World crea viaggi unici e insoliti per veri viaggiatori e quindi questa acquisizione si inserisce perfettamente nel credo del Gruppo che apre il suo prodotto a viaggi per veri naturalisti, considerando l’importante ruolo del turismo come strumento per la conservazione e la salvaguardia dell’ambiente».

Molto soddisfatto Antonio Canu, presidente di Wwf Travel che spiega: «Da tempo siamo alla ricerca di un grande gruppo turistico che sia al nostro fianco e ci dia supporto nel processo di crescita e sviluppo dei nostri progetti di turismo naturalistico. Con Ludovico Scortichini e Go World abbiamo condiviso un lungo periodo di conoscenza ed apprezzamento reciproco che ha convinto entrambi che questa integrazione societaria fosse il percorso più naturale ed efficace».

La mission di Wwf Travel non cambierà, come precisa Gianluca Mancini, direttore del t.o. specializzato: «Noi rimaniamo un piccolo laboratorio dove sviluppare proposte di viaggio innovative nell’ambito del turismo di osservazione naturalistica, educazione ambientale ma anche di supporto alla ricerca e salvaguardia della biodiversità. Go World è una realtà perfetta per noi, ci permette infatti di mantenere la nostra identità legata fortemente ai temi della conservazione dell’ambiente e di integrarci in un grande Tour Operator organizzato in cluster di medie e piccole dimensioni. Ora, insieme a Go World, possiamo pianificare un futuro più solido e strutturato».