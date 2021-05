Scoprire Roma con l’audioguida in monopattino: partnership Vox-Helbiz













Si salta a bordo del monopattino o della bici elettrica e si fa sosta per ascoltare la storia del Colosseo, la struttura del Pantheon o come fu fondata la città di Roma. Una “pausa” di cultura in 60 secondi.

Ѐ il servizio messo a punto da Helbiz, azienda specializzata nella micro-mobilità e Vox, leader globale delle soluzioni tecnologiche per il turismo e la cultura, presentato pochi giorni fa nella Capitale. Gli utenti iscritti all’app di Helbiz potranno acquistare due pacchetti che garantiscono accesso illimitato a tutte le audioguide, realizzate in 6 lingue, della città. All’interno dell’app si aprirà una mappa che mostrerà i punti turistici di Roma, selezionabili per audioguida, così i turisti potranno visitare la Capitale muovendosi in maniera agile e sostenibile, fermandosi nei luoghi di interesse per ascoltare l’audioguida dedicata che dura in media 60 secondi.

Helbiz ha deciso di lanciare questo servizio nella Capitale a un anno dall’attivazione del servizio di bike sharing e monopattini. Durante quest’anno di attività, sono già stati percorsi oltre 630 mila km di micro-mobilità elettrica, con più di 600 mila corse e una media chilometrica per singola corsa di 2,5 km in circa 14 minuti medi. Il dato più rilevante è senza dubbio il risparmio di CO2, pari a oltre 2 mila tonnellate.

«Questo nuovo servizio offerto da Helbiz e Vox rappresenta un ottimo connubio tra cultura e mobilità elettrica e sostenibile, all’insegna dell’innovazione tecnologica», afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi. «Metteremo a disposizione sulla nostra app delle audioguide sviluppate con il nostro partner Vox con dei percorsi esclusivi che permetteranno a tutti i turisti di rivivere ascoltando i millenari anni di storia della nostra città in maniera più che sostenibile ed in totale sicurezza» aggiunge Matteo Tanzilli, head of public affairs di Helbiz.

«Lo sviluppo digitale consentirà di offrire nuove ed innovative modalità per godere dell’esperienza turistica – commenta Fabio Primerano, ceo di Vox Group – I visitatori potranno vivere le città d’arte decidendo in autonomia e libertà quando e come scoprire i luoghi meravigliosi oltre a poter personalizzare i percorsi sulla base dei propri interessi».

Il servizio, lanciato a Roma, sarà presto attivo anche a Milano, Napoli, Torino, Firenze, Verona, Genova, Bari, Pescara, Cesena, Ravenna, Parma, Pisa, Latina, Napoli, Modena, Palermo, Ferrara e Rimini.