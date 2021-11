Scoot collegherà Singapore e Londra via Bangkok













A seguito delle aperure dei corridoi turistici da parte del governo di Singapore, Scoot Airlines, il braccio low cost della compagnia di bandiera Singapore Airlines (SIA), lancerà nuovi collegamenti tra la città- stato asiatica e Londra, a partire dal 16 dicembre.

I voli per l’aeroporto Gatwick di Londra saranno operati via Bangkok Suvarnabhumi, inizialmente con frequenza trisettimanale per sole due settimane (dal 16 al 27 dicembre) e successivamente, da marzo 2022, con la programmazione stagionale. La ocmpagnia ha infatti dichiarato che i voli per Londra sono servizi di linea stagionali. Un’ulteriore revisione e un potenziale aumento della frequenza si baseranno sulla domanda e sul quadro nelle normative vigenti.

Scoot sarà l‘unica compagnia aerea low cost ad operare voli diretti tra Bangkok e Londra. Altri collegamenti Per la rotta verranno utilizzati gli aerei widebody Boeing 787 Dreamliner, che possono ospitare più di 300 passeggeri.

Campbell Wilson, amministratore delegato di Scoot, ha affermato che la rotta consentirà alla compagnia aerea di beneficiare della crescente domanda di viaggi senza quarantena tra la Gran Bretagna e la Thailandia, aggiungendo che «Il progressivo allentamento dei confini internazionali presenta nuove opportunità sia per le compagnie aeree che per i viaggiatori».

I passeggeri che mirano a viaggiare senza quarantena tra Singapore e Londra, però, potranno farlo solo sui voli Scoot per Londra. I voli di ritorno, infatti, secondo il quotidiano di Singapore The Straight Times, non sono voli assegnati allo schema Vaccined Travel Lane (VTL). Per non essere sottoposti a quarantena, quindi, i passeggeri di Singapore dovranno prenotare un volo VTL designato operato da British Airways o da Singapore Airlines. Attualmente sono quattro, i voli di questo tipo operati da British Airways per Singapore settimanalmente, mentre Sia offre voli giornalieri.